«Чупа-чупсы» и сердечки на макушке. В Сочи альпакам сделали летние стрижки
На курорте «Роза Хутор» альпакам сделали летние стрижки. Это поможет животным перенести сочинскую жару
Стрижки животным делали одновременно три грумера. Специалисты подбирали прически, учитывая не только качество шерсти, но и характер каждой альпаки.
«Альпаки — животные очень общительные, поэтому грумеры легко нашли подход к каждой. Стрижку пушистики восприняли с большим любопытством, даже выстраивались в очередь посмотреть, что же происходит. Чтобы подстричь каждую альпаку потребовалось примерно полчаса. Прически подбирали индивидуально. Кто-то получил модель «Чупа-чупс» — с круглой «шапочкой» на голове, кто-то стал обладателем красивого сердечка сзади, а крупный самец Михаил превратился в настоящего льва с гривой и хвостом-кисточкой — такая стрижка подчеркнула его суровый характер», — поделилась операционный директор парка альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» Ирина Чайкина.
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи:
С каждой альпаки за стрижку специалисты собрали около четырех килограммов шерсти. Она считается гипоаллергенной и самой мягкой в мире. Мастерицы спрядут из шерсти нитки и свяжут из них теплые носки и варежки. Зимой необычные сувениры можно будет приобрести в парке «Пача Мама».
Новые прически животным сделали не только для красоты, но и для здоровья. Так альпаки легче перенесут жару, которая установилась в горах Сочи.
«Сегодня в «Пача Маме» обитают более 80 альпак. Они прибыли на курорт «Роза Хутор» из европейских питомников и благодаря постоянной заботе замечательно адаптировались. Подтверждение тому — 15 детенышей альпак (криа), родившиеся в нашем парке. Они появились на свет в мае, все здоровые и активные. После небольшого декретного отпуска, мамы с малышами жили в специальных вольерах, они уже начали гулять со всеми остальными, общаться с гостями», — рассказала Ирина Чайкина.
Пообщаться с обитателями перуанских Анд и оценить их новые стрижки можно ежедневно. Парк «Пача Мама» работает с 10:00 до 18:00. Добраться до него можно на бесплатном шаттле от «Роза Приюта» в Горной Олимпийской деревне или по новому пешеходному маршруту «Путь к альпакам» (около 900 метров). Помимо альпак в парке обитают пушистые кролики породы фанцузский баран (размах их ушей достигает полуметра), валийские овцы, четырехрогие бараны и ослик Вадик.
Этим летом Юга.ру протестировали легкую велопешеходную тропу в горах Сочи — «Озерный траверс». Первый отрезок этого маршрута (около 900 метров) недавно выделили в самостоятельную тропу — «Путь к альпакам». Она довольно легкая даже для людей с детскими колясками и ведет в парк «Пача Мама» (пешком примерно 15 минут). Фото и подробности.