«Чупа-чупсы» и сердечки на макушке. В Сочи альпакам сделали летние стрижки

Стрижки животным делали одновременно три грумера. Специалисты подбирали прически, учитывая не только качество шерсти, но и характер каждой альпаки.

«Альпаки — животные очень общительные, поэтому грумеры легко нашли подход к каждой. Стрижку пушистики восприняли с большим любопытством, даже выстраивались в очередь посмотреть, что же происходит. Чтобы подстричь каждую альпаку потребовалось примерно полчаса. Прически подбирали индивидуально. Кто-то получил модель «Чупа-чупс» — с круглой «шапочкой» на голове, кто-то стал обладателем красивого сердечка сзади, а крупный самец Михаил превратился в настоящего льва с гривой и хвостом-кисточкой — такая стрижка подчеркнула его суровый характер», — поделилась операционный директор парка альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» Ирина Чайкина.

С каждой альпаки за стрижку специалисты собрали около четырех килограммов шерсти. Она считается гипоаллергенной и самой мягкой в мире. Мастерицы спрядут из шерсти нитки и свяжут из них теплые носки и варежки. Зимой необычные сувениры можно будет приобрести в парке «Пача Мама».

Новые прически животным сделали не только для красоты, но и для здоровья. Так альпаки легче перенесут жару, которая установилась в горах Сочи.

«Сегодня в «Пача Маме» обитают более 80 альпак. Они прибыли на курорт «Роза Хутор» из европейских питомников и благодаря постоянной заботе замечательно адаптировались. Подтверждение тому — 15 детенышей альпак (криа), родившиеся в нашем парке. Они появились на свет в мае, все здоровые и активные. После небольшого декретного отпуска, мамы с малышами жили в специальных вольерах, они уже начали гулять со всеми остальными, общаться с гостями», — рассказала Ирина Чайкина.