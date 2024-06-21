Краснодарцев приглашают на лекцию «Стрит-арт в городском пространстве». Ее проведет автор баннера о Кубани на Шри-Ланке

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре Сергей Овсейкин из ZUKCLUB 21 июня проведет лекцию о городком искусстве (16+)

Телеграм-канал XSA анонсировал на 21 июня лекцию «Стрит-арт в городском пространстве. Почему это сотрудничество выгодно всем». Встречу проведет Сергей Овсейкин из арт-группы ZUKCLUB.

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Программа:

  • история проектов арт-группы ZUKCLUB за рубежом и в России;
  • рисунки на огромных стенах: как найти своего зрителя, как перенести изображение;
  • как искусство встречается со скейтбордингом;
  • нюансы работы в арт-коллективе: как добиться успеха на примере ZUKCLUB;
  • история арт-группы — от росписи парты до зданий по всему миру.

Лекция пройдет по адресу улица Зиповская, 5В литер Х. Начало в 17:30. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, в январе 2022 года между Мирисой и Велигамой (Шри-Ланка) на побережье Индийского океана появился баннер «Добро пожаловать в Краснодарский край». Перформанс устроил художник и граффитист Сергей Овсейкин.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 и 22 июля пройдет серия образовательных лекций на тему искусства и литературы.

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