Убийственное искусство и Дориан Грей. В краснодарцев приглашают на образовательные лекции
В Краснодаре 21 и 22 июля пройдет серия образовательных лекций на тему искусства и литературы (18+)
Краснодарский проект Renaissance анонсировал серию образовательных лекций. 21 июня в 19:30 пройдет встреча с Анастасией Чайкиной «Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд».
Читайте также:
Программа:
- что такое эстетизм;
- что значит быть денди и индивидуалистом;
- каковы отношения искусства и морали, искусства и действительности;
- Дориан Грей — кто он? Почему закачивает свой путь в романе именно так? И при чем тут его портрет?
22 июня в 18:00 стартует лекция Дарьи Феленковой «Убийственное искусство». Гости поговорят о феномене пугающего, а также попытаются отличить произведения преступников от выдающихся образцов мирового искусства.
Лекции пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Узнать подробности можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6-7 июля состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Булгакову.
18 июня, 17:10Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
Вчера, 10:31В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель