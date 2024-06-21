Убийственное искусство и Дориан Грей. В краснодарцев приглашают на образовательные лекции

Краснодарский край

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В Краснодаре 21 и 22 июля пройдет серия образовательных лекций на тему искусства и литературы (18+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал серию образовательных лекций. 21 июня в 19:30 пройдет встреча с Анастасией Чайкиной «Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд».

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Программа:

  • что такое эстетизм;
  • что значит быть денди и индивидуалистом;
  • каковы отношения искусства и морали, искусства и действительности;
  • Дориан Грей — кто он? Почему закачивает свой путь в романе именно так? И при чем тут его портрет?

22 июня в 18:00 стартует лекция Дарьи Феленковой «Убийственное искусство». Гости поговорят о феномене пугающего, а также попытаются отличить произведения преступников от выдающихся образцов мирового искусства.

Лекции пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6-7 июля состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Булгакову.

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