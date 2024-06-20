Глава Адыгеи рассказал председателю Совфеда о ходе строительства курорта «Лагонаки» и промпарка «Энем»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил социально-экономическое развитие региона со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Матвиенко отметила достижения республики: по большинству показателей Адыгея демонстрирует позитивную динамику. Она также одобрила региональные инициативы для сохранения темпов роста экономики и выполнения социальных задач.
В Адыгее количество малых и средних предпринимателей достигло 64 800 человек:
Мурат Кумпилов подчеркнул, что многие предложения Совета Федерации в республике уже реализовали при поддержке сенаторов и председателя палаты регионов.
Глава Адыгеи также рассказал спикеру Совфеда о ходе строительства двух якорных инвестпроектов — промпарка «Энем» и горнолыжного курорта «Лагонаки». До конца 2025 года в последнем должны возвести гостиницы на 690 номеров, 6 канатных дорог и более 25 км трасс для катания.
Как писали Юга.ру, в строительство курорта «Лагонаки» вложат более 60 млрд рублей. Предысторию и мнения ученых мы публиковали здесь. Власти Адыгеи пообещали не строить курорт на плато Лагонаки в зоне, охраняемой ЮНЕСКО. Министр экономразвития РФ оценил строительство курорта.
Под возведение промпарка «Энем» в Тахтамукайском районе отвели почти 200 га. Здесь появится второй в республике завод по производству гофроупаковки. По предварительным расчетам, промпарк обеспечит около 10 тыс. рабочих мест.