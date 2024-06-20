В Лазаревском районе Сочи построят отель с самым большим комплексом бассейнов в России
В поселке Якорная щель Лазаревского района Сочи возведут четырехзвездочный отель с самым большим частным пляжем на побережье Черного моря
19 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи краснодарский застройщик Astrum Group («СЗ Якорная Щель») и «Совкомбанк» заключили соглашение о сотрудничестве по проекту строительства отеля в Сочи.
Четырехзвездочный гостиничный комплекс Alean Resort Montvert на 2280 номеров 6499 гостей возведут в поселке Якорная Щель Лазаревского района. Как ранее писали Юга.ру, отель будет работать по системе «ультра все включено».
Генеральный директор «СЗ Якорная Щель» Евгений Иноземцев рассказал, что в отеле оборудуют самые большие частный пляж на побережье и комплекс бассейнов в России. Также, по его словам, проект предусматривает создание более 2000 рабочих мест в Лазаревском районе Сочи.
Отель под тысячами звезд:
Достроить отель планируют в I квартале 2027 года.
Как отметил первый вице-президент «Совкомбанка» Игорь Волков, сотрудничество базируется на проектном финансировании. В рамках соглашения банк выступит финансовым консультантом, организатором финансирования или кредитором.
Как писали Юга.ру, в Сочи появилась первая халяльная гостиница. В ней мусульманским гостям будут предоставлять Коран и коврики для совершения намаза.
Как сообщал губернатор Краснодарского края, на лето 70% номеров в отелях на Черноморском и Азовском побережье региона уже забронировали.