В Лазаревском районе Сочи построят отель с самым большим комплексом бассейнов в России

Краснодарский край

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  • Проект нового отеля в Сочи © Скриншот видео с youtube-канала «КоммерсантЪ Кубань», источник видео — телеграм-канал AlekseiKopaigorodskii
    Проект нового отеля в Сочи © Скриншот видео с youtube-канала «КоммерсантЪ Кубань», источник видео — телеграм-канал AlekseiKopaigorodskii

В поселке Якорная щель Лазаревского района Сочи возведут четырехзвездочный отель с самым большим частным пляжем на побережье Черного моря

19 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи краснодарский застройщик Astrum Group («СЗ Якорная Щель») и «Совкомбанк» заключили соглашение о сотрудничестве по проекту строительства отеля в Сочи. 

Четырехзвездочный гостиничный комплекс Alean Resort Montvert на 2280 номеров 6499 гостей возведут в поселке Якорная Щель Лазаревского района. Как ранее писали Юга.ру, отель будет работать по системе «ультра все включено».

Генеральный директор «СЗ Якорная Щель» Евгений Иноземцев рассказал, что в отеле оборудуют самые большие частный пляж на побережье и комплекс бассейнов в России. Также, по его словам, проект предусматривает создание более 2000 рабочих мест в Лазаревском районе Сочи. 

Отель под тысячами звезд:

Достроить отель планируют в I квартале 2027 года. 

Как отметил первый вице-президент «Совкомбанка» Игорь Волков, сотрудничество базируется на проектном финансировании. В рамках соглашения банк выступит финансовым консультантом, организатором финансирования или кредитором.

Как писали Юга.ру, в Сочи появилась первая халяльная гостиница. В ней мусульманским гостям будут предоставлять Коран и коврики для совершения намаза.

Как сообщал губернатор Краснодарского края, на лето 70% номеров в отелях на Черноморском и Азовском побережье региона уже забронировали.

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