«Ультра все включено»: в Сочи в 2027 году планируют открыть отель на 2 тыс. номеров

В мэрии Сочи рассказали о строительстве крупнейшего в России отеля по системе «ультра все включено»

Отель появится в микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района. На месте старого пансионата инвестор построит четырехзвездочный гостиничный комплекс с медицинским центром на 2275 номеров. Первых гостей планируют принять в 2027 году, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

«При реализации инвестпроекта будет создан общественный парк площадью 2,4 гектара и создано 2500 новых рабочих мест. Сформирована и ранее не закрепленная пляжная территория. К новому курортному сезону инвестор создаст на ней условия для отдыха у моря, а ко Дню Победы — благоустроит расположенный здесь памятник военной истории», — рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.



Новый отель будет работать по системе «ультра все включено». На прилегающей территории построят комплекс бассейнов, мини-аквапарк, а также пространства для занятий спортом.

По данным администрации курорта, сейчас в строительстве участвуют 150 специалистов. При возведении инженерной защиты используют экскаваторы и буровые установки. В работах задействовали 15 единиц техники. Организована временная система очистки стоков от производства строительных работ.