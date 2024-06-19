Мусорный полигон Краснодара отправил на утилизацию 7 тыс. 640 тонн отходов за первый квартал 2024 года

Краснодарская «Мусороуборочная компания» рассказала о переработке отходов на мусорном полигоне в хуторе Копанском

Первый заместитель гендиректора АО «Мусороуборочная компания» Виктор Красницкий рассказал Юга.ру некоторые подробности о полигоне в хуторе Копанском под Краснодаром.

По словам спикера, ежедневно с 07:00 до 19:00 на свалке работают три линии сортировки отходов. С января по апрель 2024 года на утилизацию отправили порядка 7 тыс. 640 тонн различного вторсырья.

Ежегодно же на полигон привозят около 650 тыс. тонн отходов, которые перебирают вручную.