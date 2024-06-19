Мусорный полигон Краснодара отправил на утилизацию 7 тыс. 640 тонн отходов за первый квартал 2024 года

Краснодарский край

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  • Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Краснодарская «Мусороуборочная компания» рассказала о переработке отходов на мусорном полигоне в хуторе Копанском

Первый заместитель гендиректора АО «Мусороуборочная компания» Виктор Красницкий рассказал Юга.ру некоторые подробности о полигоне в хуторе Копанском под Краснодаром.

По словам спикера, ежедневно с 07:00 до 19:00 на свалке работают три линии сортировки отходов. С января по апрель 2024 года на утилизацию отправили порядка 7 тыс. 640 тонн различного вторсырья.

Ежегодно же на полигон привозят около 650 тыс. тонн отходов, которые перебирают вручную.

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Ранее Красницкий рассказал Юга.ру, что свалка в Копанском заполнена на две трети. Её должно хватить ещё на шесть лет. Высота мусорной горы не превышает 40 метров. Это сопоставимо с высотой 13-этажного дома.

Фотографии полигона, а также информацию о том, почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и есть ли смысл сортировать мусор, можно найти в статье.

Юга.ру обсудили с экспертами и мэрией, как изменится вывоз мусора в Краснодаре и почему сортировку отходов не запустить без частного бизнеса. 

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Мусорный полигон Краснодара отправил на утилизацию 7 тыс. 640 тонн отходов за первый квартал 2024 года
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