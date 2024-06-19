Узнали, на сколько лет хватит мусорного полигона под Краснодаром. Сейчас он высотой с 13-этажный дом

Юга.ру получили официальный ответ от АО «Мусороуборочная компания» о раздельном сборе отходов и судьбе полигона в хуторе Копанском под Краснодаром. Как рассказал первый заместитель гендиректора фирмы Виктор Красницкий, свалка заполнена на две трети. Её должно хватить ещё на шесть лет.

Однако спикер не смог назвать точный размер мусорной горы. По его словам, высота свалки в Копанском не превышает 40 метров. Это сопоставимо с высотой 13-этажного дома.

Больше фотографий полигона и другую информацию о вывозе мусора в Краснодаре, которую Юга.ру получили от топ-менеджера «Мусороуборочной компании», можно найти в статье.