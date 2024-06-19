Узнали, на сколько лет хватит мусорного полигона под Краснодаром. Сейчас он высотой с 13-этажный дом

Краснодарский край

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  • Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Первый заместитель гендиректора АО «Мусороуборочная компания» Виктор Красницкий рассказал подробности о краснодарском мусорном полигоне

Юга.ру получили официальный ответ от АО «Мусороуборочная компания» о раздельном сборе отходов и судьбе полигона в хуторе Копанском под Краснодаром. Как рассказал первый заместитель гендиректора фирмы Виктор Красницкий, свалка заполнена на две трети. Её должно хватить ещё на шесть лет.

Однако спикер не смог назвать точный размер мусорной горы. По его словам, высота свалки в Копанском не превышает 40 метров. Это сопоставимо с высотой 13-этажного дома.

Больше фотографий полигона и другую информацию о вывозе мусора в Краснодаре, которую Юга.ру получили от топ-менеджера «Мусороуборочной компании», можно найти в статье.

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Напомним, мусорный полигон в хуторе Копанском начал принимать отходы из Краснодара и Динского района в 2010 году. Жители соседних населенных пунктов и кубанской столицы критикуют свалку и жалуются на недочеты в её работе уже несколько лет.

В 2023 году «Мусороуборочная компания» начала там же строить новый полигон, где будет три линии сортировки отходов. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024-го. 

Как писали Юга.ру, 9 июня около 17:00 заметили огонь на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске. Через несколько дней площадь пожара стала 36 тыс. кв. метров.

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