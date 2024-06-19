Суд отклонил иск местных властей о сносе храма в Славянске-на-Кубани. Ранее его настоятеля штрафовали за дискредитацию армии

Краснодарский край

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  • Панорама Свято-Покровско-Тихоновского храма © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года
    Панорама Свято-Покровско-Тихоновского храма © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года

Администрация Славянского района получила судебный отказ на иск к настоятелю Свято-Покровско-Тихоновского храма в Славянске-на-Кубани Виктору Пивоварову

18 июня суд отклонил иск администрации Славянского района к основателю Свято-Покровско-Тихоновского храма Виктору Пивоварову. Об этом говорится в карточке дела.

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«В суде установлено, что постройка не является самовольной. Сторона ответчика предоставила разрешение на строительство», — сообщили «7х7»* в пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, власти Славянска-на-Кубани требовали снести Покровско-Тихоновский храм. Во время обыска на его территории правоохранители выяснили, что землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства. Пивоварова обвинили в том, что он переоборудовал частное домовладение в церковь.

Ранее Славянский городской суд оштрафовал богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ. Из постановления следует, что обвиняемый, находясь в здании церкви, допустил порочащие армию высказывания.

Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.

* Минюст РФ признал «7х7» иноагентом.

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