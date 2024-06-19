Суд отклонил иск местных властей о сносе храма в Славянске-на-Кубани. Ранее его настоятеля штрафовали за дискредитацию армии
Администрация Славянского района получила судебный отказ на иск к настоятелю Свято-Покровско-Тихоновского храма в Славянске-на-Кубани Виктору Пивоварову
18 июня суд отклонил иск администрации Славянского района к основателю Свято-Покровско-Тихоновского храма Виктору Пивоварову. Об этом говорится в карточке дела.
«В суде установлено, что постройка не является самовольной. Сторона ответчика предоставила разрешение на строительство», — сообщили «7х7»* в пресс-службе судов Краснодарского края.
Напомним, власти Славянска-на-Кубани требовали снести Покровско-Тихоновский храм. Во время обыска на его территории правоохранители выяснили, что землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства. Пивоварова обвинили в том, что он переоборудовал частное домовладение в церковь.
Ранее Славянский городской суд оштрафовал богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ. Из постановления следует, что обвиняемый, находясь в здании церкви, допустил порочащие армию высказывания.
Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.
* Минюст РФ признал «7х7» иноагентом.