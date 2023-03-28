В Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа. Суд решил, что его слова дискредитировали армию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Славянский городской суд оштрафовал архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ

Из постановления следует, что 19 февраля обвиняемый, находясь в здании церкви, допустил порочащие армию высказывания. Что конкретно говорил священник — не уточняется.

«Вина в совершении административного правонарушения подтверждается полицейским протоколом от 1 марта 2023 года, рапортом сотрудника полиции, объяснениями свидетелей, объяснениями правонарушителя, фотоматериалом места совершения, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела»,— говорится в судебном акте.

Священник в полном объёме признал вину. Ему назначили штраф 40 тыс. рублей.

Виктор Пивоваров — деятель неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции. Богослов и публицист. В 2006 году вместе со сторонником митрополитом Антонием основал Российскую православную церковь.

Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.

Армия Деньги Православие Правосудие Славянский район Суд Церковь

Новости

Кубанский фермер попросил шеф-повара Ивлева извиниться за критику клубники
Жители Краснодарского края за месяц оформили кредитные карты на 3,5 млрд рублей
В Сочи пропал альпинист, мужчину ищут спасатели
В Горячем Ключе начали рекультивировать мусорный полигон
В Краснодаре дождь и пробки. Рассказываем о ситуации на дорогах
В Краснодаре отремонтируют улицу Айвазовского

Лента новостей

Реклама на сайте