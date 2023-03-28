В Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа. Суд решил, что его слова дискредитировали армию

Славянский городской суд оштрафовал архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ

Из постановления следует, что 19 февраля обвиняемый, находясь в здании церкви, допустил порочащие армию высказывания. Что конкретно говорил священник — не уточняется.

«Вина в совершении административного правонарушения подтверждается полицейским протоколом от 1 марта 2023 года, рапортом сотрудника полиции, объяснениями свидетелей, объяснениями правонарушителя, фотоматериалом места совершения, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела»,— говорится в судебном акте.

Священник в полном объёме признал вину. Ему назначили штраф 40 тыс. рублей.

Виктор Пивоваров — деятель неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции. Богослов и публицист. В 2006 году вместе со сторонником митрополитом Антонием основал Российскую православную церковь.

Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.