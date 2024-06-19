В парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья»

«Лес ментального здоровья» призван стать местом, где каждый сможет найти умиротворение, поддержку и новые силы для решения повседневных задач. Уверены, что это станет не только ценным дополнением к парку, но и полезным инструментом для всех гостей и жителей города, стремящихся к гармонии и психологическому благополучию», — отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.



Мэрия также отметила, что Комсомольский парк начали благоустраивать впервые за последние 40 лет.