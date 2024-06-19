В парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья»

Ставропольский край

Распечатать

  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Комсомольский парк Кисловодска благоустроят впервые за 40 лет. После работ на территории появится место для поддержания психического и душевного равновесия

13 июня администрация Кисловодска сообщила, что в Комсомольском парке планируется создать «Лес ментального здоровья». На территории парка установят таблички с мотивационными надписями для психологической поддержки гостей и жителей города.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

«Лес ментального здоровья» призван стать местом, где каждый сможет найти умиротворение, поддержку и новые силы для решения повседневных задач. Уверены, что это станет не только ценным дополнением к парку, но и полезным инструментом для всех гостей и жителей города, стремящихся к гармонии и психологическому благополучию», — отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Мэрия также отметила, что Комсомольский парк начали благоустраивать впервые за последние 40 лет. 

Как писали Юга.ру, мэр Кисловодска включит в бесплатный туристический маршрут «единственные в России следы динозавра».

Кисловодск Парки Психология Ставрополь

Новости

В Краснодаре в июле начнет цвести амброзия: как с ней бороться и кого просить о покосе?
Суд отклонил иск местных властей о сносе храма в Славянске-на-Кубани. Ранее его настоятеля штрафовали за дискредитацию армии
Мыс «Суджукская коса» назвали самым опасным местом для купания в Новороссийске
Сочи и Анапа вошли в топ-5 опасных мест для отдыха в России в 2024 году
В парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья»
По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
Вчера, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Вчера, 11:40
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Как будет ходить транспорт?
По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год
Сегодня, 10:04
По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год

Реклама на сайте