В парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья»
Комсомольский парк Кисловодска благоустроят впервые за 40 лет. После работ на территории появится место для поддержания психического и душевного равновесия
13 июня администрация Кисловодска сообщила, что в Комсомольском парке планируется создать «Лес ментального здоровья». На территории парка установят таблички с мотивационными надписями для психологической поддержки гостей и жителей города.
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:
«Лес ментального здоровья» призван стать местом, где каждый сможет найти умиротворение, поддержку и новые силы для решения повседневных задач. Уверены, что это станет не только ценным дополнением к парку, но и полезным инструментом для всех гостей и жителей города, стремящихся к гармонии и психологическому благополучию», — отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Мэрия также отметила, что Комсомольский парк начали благоустраивать впервые за последние 40 лет.
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