Мэр Кисловодска включит в бесплатный туристический маршрут «единственные в России следы динозавра»

Новой туристической локацией Кисловодска сделают единственные в РФ следы динозавра, найденные в 2019 году

Первые отпечатки нашли в 1988 году на обломке скалы Лермонтовского источника. Тот кусок породы со следами находится «на территории режимного объекта в санитарно-защитной зоне».

17 июня мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил , что новой туристической достопримечательностью курорта станут «единственные в России следы динозавра». Отпечатки принадлежат травоядному игуанодону, который жил 120-130 млн лет назад.

В 2019 году в 350 метрах от первой находки учёные геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых СКФУ обнаружили на редкой породе оолитового известняка еще несколько следов игуанодона. Они и станут будущим туристическим объектом.

«В настоящее время планируем пополнить маршрут туристических достопримечательностей новым местом с сохранившимися отпечатками ног древних рептилий. Хотим сделать посещение находки в рамках новой городской бесплатной экскурсии», — написал Моисеев.