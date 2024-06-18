Мэр Кисловодска включит в бесплатный туристический маршрут «единственные в России следы динозавра»

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

Новой туристической локацией Кисловодска сделают единственные в РФ следы динозавра, найденные в 2019 году

17 июня мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил, что новой туристической достопримечательностью курорта станут «единственные в России следы динозавра». Отпечатки принадлежат травоядному игуанодону, который жил 120-130 млн лет назад.

Первые отпечатки нашли в 1988 году на обломке скалы Лермонтовского источника. Тот кусок породы со следами находится «на территории режимного объекта в санитарно-защитной зоне».

Читайте также:

В 2019 году в 350 метрах от первой находки учёные геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых СКФУ обнаружили на редкой породе оолитового известняка еще несколько следов игуанодона. Они и станут будущим туристическим объектом.

«В настоящее время планируем пополнить маршрут туристических достопримечательностей новым местом с сохранившимися отпечатками ног древних рептилий. Хотим сделать посещение находки в рамках новой городской бесплатной экскурсии», — написал Моисеев.

Игуанодон — род растительноядных птицетазовых динозавров. Своё имя получил в 1825 году от английского геолога Гидеона Мантелла, который нашёл окаменелости игуанодона.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина». Мэр назвал инвестпроект самым масштабным этапом развития города-курорта за последние 100 лет.

Достопримечательности Кисловодск Курорты и туризм

Новости

Поезд плюс автобус. РЖД возобновит мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа и Приэльбрусья
На внедорожнике по Северному Кавказу: узнали подробности о джип-турах
Мэр Кисловодска включит в бесплатный туристический маршрут «единственные в России следы динозавра»
В топ-50 гастротуризма РФ вошли 13 заведений Краснодарского края. Больше всего мест — в Темрюкском районе и Новороссийске
«Улица им. Космонафта Гагарина»: в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения. Как будет ходить транспорт?

Лента новостей

Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи
Вчера, 09:09 Реклама
Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Сегодня, 11:40
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Как будет ходить транспорт?
Чайная церемония
Вчера, 11:11
Чайная церемония
Тестируем самый дорогой способ попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди

Реклама на сайте