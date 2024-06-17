До сентября на Черноморское побережье будут ходить «детские» поезда

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

РЖД планируют перевести к курортам Краснодарского края около 620 тыс. детей до сентября 2024 года

14 июня пресс-служба РЖД сообщила, что с мая по сентябрь перевозчик планирует доставить на летний отдых в организованных группах около 620 тыс. детей. Это на 1,3 % больше, чем в 2023 году.

Из Москвы в Сочи за 8 часов:

«Традиционно самыми популярными направлениями детского отдыха являются курорты Черноморского побережья: Адлер, Туапсе, Анапа и Новороссийск. Также большим спросом в этом году пользуется маршрут Москва — Казань», — рассказали в РЖД.

Компания перевозит детей в организованных группах как на поездах дальнего следования, так и на специальных «детских» составах. Они сформированы из вагонов с биотуалетами, кондиционерами и розетками.

В составах всех «детских» поездов предусмотрены вагоны-рестораны и питание по специальному меню, согласованное Роспотребнадзором.

Уже девять лет подряд РЖД предоставляет детям скидку 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, в вагонах 2 и 3 классов моторвагонного подвижного состава, а также спецтариф в купе двухэтажных поездов.

Напомним, что между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд.

Как писали ранее Юга.ру, РЖД создадут лист ожидания и сервис для быстрой покупки онлайн-билетов.

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