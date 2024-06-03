Между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Новый поезд связал два курорта Черноморского побережья в Краснодарском крае — Анапу и Адлер

Пресс-служба СКЖД сообщила, что 3 июня начал курсировать поезд №401/402 Анапа — Адлер. Он состоит из плацкартных и купейных вагонов с кондиционерами и биотуалетами.

Читайте также:

Поезд будет ходить через день по расписанию:

  • отправление из Анапы в 00:05, прибытие в Адлер в 12:34;
  • отправление из Адлера в 16:52, прибытие в Анапу на следующий день в 07:25.

В пути запланированы остановки на станциях:

  • Тимашевская;
  • Краснодар-1;
  • Горячий Ключ;
  • Туапсе;
  • Лазаревская;
  • Лоо;
  • Сочи;
  • Хоста.

Напомним, что ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.

Как писали ранее Юга.ру, между Анапой и Темрюком запустили сезонную электричку.

Анапа дорога на курорт Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Сочи Черное море

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Жасмин»
В Краснодаре впервые пройдет фестиваль индийского кино
Медали за месяц без спиртного и трезвая дискотека: 100 человек посетило форум анонимных алкоголиков в Новороссийске
В Краснодаре готовят новый проект благоустройства «Солнечного острова»
Между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд
Инвесторы планируют вложить 347 млрд рублей в реновацию санаториев Сочи и увеличить номерной фонд на 15,3 тыс. мест

Лента новостей

Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
29 мая, 14:46
Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Родители рассказали, во что им это обошлось и как изменило жизнь
Дискотека, карате и флешмоб
Сегодня, 15:15 Реклама
Дискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
Сегодня, 13:26
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

Реклама на сайте