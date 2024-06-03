Между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд
Новый поезд связал два курорта Черноморского побережья в Краснодарском крае — Анапу и Адлер
Пресс-служба СКЖД сообщила, что 3 июня начал курсировать поезд №401/402 Анапа — Адлер. Он состоит из плацкартных и купейных вагонов с кондиционерами и биотуалетами.
Поезд будет ходить через день по расписанию:
- отправление из Анапы в 00:05, прибытие в Адлер в 12:34;
- отправление из Адлера в 16:52, прибытие в Анапу на следующий день в 07:25.
В пути запланированы остановки на станциях:
- Тимашевская;
- Краснодар-1;
- Горячий Ключ;
- Туапсе;
- Лазаревская;
- Лоо;
- Сочи;
- Хоста.
Напомним, что ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.
Как писали ранее Юга.ру, между Анапой и Темрюком запустили сезонную электричку.
29 мая, 14:46Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Родители рассказали, во что им это обошлось и как изменило жизнь
Сегодня, 15:15 РекламаДискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей