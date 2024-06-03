Между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд

Новый поезд связал два курорта Черноморского побережья в Краснодарском крае — Анапу и Адлер

Пресс-служба СКЖД сообщила, что 3 июня начал курсировать поезд №401/402 Анапа — Адлер. Он состоит из плацкартных и купейных вагонов с кондиционерами и биотуалетами.

Поезд будет ходить через день по расписанию: отправление из Анапы в 00:05, прибытие в Адлер в 12:34;

отправление из Адлера в 16:52, прибытие в Анапу на следующий день в 07:25. В пути запланированы остановки на станциях: Тимашевская;

Краснодар-1;

Горячий Ключ;

Туапсе;

Лазаревская;

Лоо;

Сочи;

Хоста.