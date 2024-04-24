Аэропорт Сочи возобновит единую перевозку на самолете и автобусе

30 апреля в сочинском аэропорту возобновят перевозки на разных видах транспорта

Благодаря системе перевозки «Самолет + Автобус» пассажиры могут приобрести один билет на маршрут, требующий передвижения разными видами транспорта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Рейсы прилетающих в Сочи самолетов и отправляющихся автобусов максимально стыкуют между собой по времени. В случае задержки самолета стыковка будет сохранена.

С 30 апреля из аэропорта Сочи можно будет отправиться на автобусе в Абхазию.

Также электропоезд «Ласточка» продолжит курсировать из аэропорта Сочи в Гагру с прохождением таможни внутри вагонов без высадки пассажиров.