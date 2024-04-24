Аэропорт Сочи возобновит единую перевозку на самолете и автобусе

Краснодарский край

Распечатать

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

30 апреля в сочинском аэропорту возобновят перевозки на разных видах транспорта

Благодаря системе перевозки «Самолет + Автобус» пассажиры могут приобрести один билет на маршрут, требующий передвижения разными видами транспорта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Читайте также:

Рейсы прилетающих в Сочи самолетов и отправляющихся автобусов максимально стыкуют между собой по времени. В случае задержки самолета стыковка будет сохранена.

С 30 апреля из аэропорта Сочи можно будет отправиться на автобусе в Абхазию.

Также электропоезд «Ласточка» продолжит курсировать из аэропорта Сочи в Гагру с прохождением таможни внутри вагонов без высадки пассажиров.

Напомним, что аэропорт Сочи назвал самые пунктуальные авиакомпании в 2024 году.

Как писали ранее Юга.ру, аэропорт Краснодара. по словам вице-президента РСТ, может возобновить работу в 2024 году.

Авиация Аэропорты Сочи Транспорт

Новости

Жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 14 мая
Две уроженки Краснодарского края вошли в список Forbes «30 до 30»
В Железноводске снова состоится фестиваль «Железная грязь»
Аэропорт Сочи возобновит единую перевозку на самолете и автобусе
В Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа
В Пятигорске возобновил работу кинотеатр под открытым небом

Лента новостей

Реклама на сайте