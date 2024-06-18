В топ-50 гастротуризма РФ вошли 13 заведений Краснодарского края. Больше всего мест — в Темрюкском районе и Новороссийске
Рейтинг 50 Best Tastes of Russia назвал лучшим объектом гастротуризма России центр «Абрау-Дюрсо»
17 июня путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2024 года. Первое место занял центр туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском.
Эксперты отметили, что туристов привлекают винодельня и виноградники, рестораны с локальными продуктами и винами, проведение фестивалей, экскурсий и мастер-классов.
Искусство в Голубицкой, старинные подвалы в Мысхако:
В десятку всероссийского рейтинга также попали курорт «Красная поляна» в Сочи (6 место), центр энологии «Шато Тамань» (7 место) и агротуристический комплекс «Шато Пино» под Новороссийском (8 место).
Какие еще заведения Краснодарского края вошли в топ-50:
- загородный клуб Villa Romanov Wine Club & SPA в станице Голубицкой в Темрюкском районе (12 место);
- мацестинская чайная фабрика в Сочи (14 место);
- ресторанно-дегустационный комплекс Chateau de Talu в Геленджике (15 место);
- винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия» в Крымском районе (17 место);
- загородный комплекс, ресторан при винодельне Nesterov Winery «Винотеррия» в хуторе Семигорский в Новороссийске (18 место);
- агротуристический комплекс «Поместье Голубицкое» в станице Голубицкой в Темрюкском районе (20 место);
- центр энологического туризма Villa Aristov в поселке Виноградный в Темрюкском районе (22 место);
- ресторан «Мыс 1869» при винодельне «Мысхако» в Новороссийске (32 место);
- форелеводческий завод «Адлер» в селе Казачий Брод (38 место).
Как писали Юга.ру, в Анапе планируют построить две новые винодельни.