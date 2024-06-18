В топ-50 гастротуризма РФ вошли 13 заведений Краснодарского края. Больше всего мест — в Темрюкском районе и Новороссийске

Рейтинг 50 Best Tastes of Russia назвал лучшим объектом гастротуризма России центр «Абрау-Дюрсо»

17 июня путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2024 года. Первое место занял центр туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском. Эксперты отметили, что туристов привлекают винодельня и виноградники, рестораны с локальными продуктами и винами, проведение фестивалей, экскурсий и мастер-классов.

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В десятку всероссийского рейтинга также попали курорт «Красная поляна» в Сочи (6 место), центр энологии «Шато Тамань» (7 место) и агротуристический комплекс «Шато Пино» под Новороссийском (8 место).

Какие еще заведения Краснодарского края вошли в топ-50: загородный клуб Villa Romanov Wine Club & SPA в станице Голубицкой в Темрюкском районе (12 место);

мацестинская чайная фабрика в Сочи (14 место);

ресторанно-дегустационный комплекс Chateau de Talu в Геленджике (15 место);

винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия» в Крымском районе (17 место);

загородный комплекс, ресторан при винодельне Nesterov Winery «Винотеррия» в хуторе Семигорский в Новороссийске (18 место);

агротуристический комплекс «Поместье Голубицкое» в станице Голубицкой в Темрюкском районе (20 место);

центр энологического туризма Villa Aristov в поселке Виноградный в Темрюкском районе (22 место);

ресторан «Мыс 1869» при винодельне «Мысхако» в Новороссийске (32 место);

форелеводческий завод «Адлер» в селе Казачий Брод (38 место).