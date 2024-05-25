В Анапе планируют построить две новые винодельни

24 мая пресс-служба мэрии Анапы со ссылкой на главу города Василия Швеца сообщила о планах построить на курорте две новые винодельни. Соответствующее соглашение хотят подписать на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.

«На Петербургский международный экономический форум мы везём, в том числе, два проекта по строительству новых виноделен. Это будут объекты агротуризма, которые смогут погрузить гостей курорта в культуру потребления вина», — рассказал Швец.



По его словам, первый проект предполагает закладку виноградников и производство белых мускатных тихих и красных игристых вин.



По второму проекту планируют возвести комплекс по выращиванию и переработке винограда с услугами агротуризма в Варваровке. Он включит более 50 гектаров виноградников, винодельню, экскурсионно-дегустационный комплекс.