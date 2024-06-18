Почти половина жителей Краснодара получает от 80 тысяч рублей в месяц — аналитики

Как выяснили эксперты СберАналитики*, чаще всего жители Краснодара и других городов-миллионников тратят деньги на продукты (41% расходов), общественное питание (19%), аптеки и медицинские или оздоровительные услуги (9%).

Также исследование показало, что жители мегаполисов посещают продуктовые магазины 19 раз в месяц и тратят там в среднем 545 рублей. Личным транспортом пользуются 65% жителей, а на его содержание уходит 7% всех трат. Чуть меньше — 6% расходов — приходится на одежду и обувь, а ещё 3% — на развлечения, поездки, путешествия и кино.

В конце мая Сбер представил и очередной «индекс Иванова». Он отражает потребительские настроения россиян в I квартале 2024 года. Среднемесячная заработная плата респондентов увеличилась до 54,3 тысяч рублей — на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом. Результаты последнего опроса показывают, что заработная плата продолжает расти быстрыми темпами — 16% в год. Также Ивановы более оптимистично смотрят на индексацию заработных плат: в 2024 году ее ожидает половина респондентов, тогда как годом ранее на рост надеялись менее трети опрошенных.

С января по мая Сбер выдал жителям ЮФО и СКФО 2,7 млрд рублей краткосрочных кредитов, а по итогам 2023 года эта сумма приблизилась к 8 млрд рублей. Среднестатистический портрет заемщика выглядит так: женщина 30-35 лет с ежемесячным доходом 45-90 тысяч рублей, которая получает зарплату на карту банка, часто покупает товары онлайн с доставкой и возвращает средства в среднем через 15 дней.

Как отмечает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева, спрос на потребительское кредитование у жителей юга России и Северного Кавказа обычно растет перед началом летнего сезона, учебного года и во время распродаж перед новогодними праздниками. В последние месяцы деньги все чаще берут на обустройство дома, оплату транспортных, медицинских и санаторно-курортных услуг.

«В среднем до зарплаты чаще всего одалживают женщины из южных региональных столиц средних лет с более чем 5-летним опытом работы в одной компании. В более чем 90% случаев они оплачивают этими деньгами покупки на маркетплейсах и заказывают с использованием промокодов доставку больших продуктовых корзин домой. Также для крупных городов с населением более 100 тысяч человек укрепляется тенденция одалживания до зарплаты от 15 до 20 тысяч рублей мужчинами до 35 лет, которые более чем в половине случаев тратят эти средства на сферу услуг», — добавляет Безделева.