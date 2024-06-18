Современные писатели выступят на фестивале «Александровская крепость» в Усть-Лабинске

На фестивале «Александровская крепость» в Усть-Лабинске 22-23 июня выступят писатели Леонид Юзефович, Анна Матвеева и Евгения Некрасова

Анна Матвеева, написавшая на основе дневников своей бабушки роман «Каждые сто лет», поговорит о том, как превратить семейные архивы в художественную прозу. Автор исторических детективов Лиза Лосева расскажет, как находить сюжеты для книг в архивах, личных переписках и газетах.

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» представил книжную программу фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость: Троицкая ветка». Так, историк и писатель Леонид Юзефович презентует книги «Зимняя дорога» и «Поход на Бар-Хото».

Писательницы Евгения Некрасова, Ирина Богатырёва и Светлана Лаврова обсудят, как фольклорные персонажи приживаются в современной литературе. Александра Баркова, Инна Веселова и Варвара Добровольская расскажут, как народные сказки переосмысливают жизненный опыт. Лингвист Максим Кронгауз и литературный обозреватель Анна Хрусталёва научат писать сказки.

Книжный критик Андрей Мягков поговорит о казаках в произведениях Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Чехова и Бабеля. Литературовед Дарья Еремеева выступит с лекцией о повести «Казаки» Толстого, а филолог Олег Миннуллин поговорит о судьбах казачества в творчестве Шолохова.

Музыкальный терапевт Елизавета Тюгаева научит гостей фестиваля проживать горе и кризисы с помощью народной песни.

Историк Амиран Урушадзе расскажет о роли казачества в Кавказской войне и борьбе за свободу на Дону. Филолог Ольга Спачиль поведает о литературной вселенной прозаика Николая Канивецкого, герои которого говорят на балачке.

Напомним, в 2023 году в Краснодарском театре драмы поставили спектакль «Как Степан Грищенко за горилкой ходил» по мотивам рассказов Канивецкого.

Лекции и встречи с писателями пройдут в кинотеатре «Знамя» и музыкальной школе Усть-Лабинска. Вход на все мероприятия бесплатный. Узнать подробности можно на сайте ust-fest.ru.