22-23 июня в Усть-Лабинске пройдет фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость: Троицкая ветка»

Пресс-служба фонда «Вольное дело» сообщила Юга.ру, что 22 и 23 июня в Усть-Лабинске состоится фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость: Троицкая ветка». Это летняя версия одноименного фестиваля, посвященная празднику Троицы и воспоминаниям о трагических событиях истории казачества. В 2024 году канун Троицы совпадает с Днем памяти и скорби. В этот день фестиваль объединит музыку, литературу и театр, чтобы вспомнить о репрессиях против казаков во время Гражданской войны и последующих десятилетий. Справка. С 1996 года 22 июня объявлено в РФ «Днем памяти и скорби», посвященным почитанию жертв Великой Отечественной войны. Аналогичные памятные даты в годовщины начала немецкого вторжения отмечают в Украине и Беларуси.

В день Троицы в Усть-Лабинске пройдут праздничные концерты под открытым небом, уличные спектакли и гуляния, мастер-классы по троицким хороводам, вокалу, венкам и угощениям. Музыкальную программу летней «Александровской крепости» представят Сергей Старостин, группы «Отава Ё», hodíla ízba, «Партизан FM», «Казачий круг», «Век», «Братина» и другие традиционные и современные исполнители фольклора. Летнюю «Александровскую крепость» завершат концерты певицы Жени Любич и группы «Ундервуд». Южные театры покажут в Усть-Лабинске 12 премьерных спектаклей по документальным материалам о расказачивании на Кубани и Дону. Специально для летней программы «Александровской крепости» их придумали и поставили современные режиссеры и драматурги — Алексей Житковский, Олег Долин, Дмитрий Егоров, Иван Пачин и другие. Студенты ГИТИСа покажут уличный спектакль-променад по «Майской ночи» Николая Гоголя.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Участники книжной программы обсудят, как архивы, мемуары и фольклор могут стать основой для современной художественной прозы. С лекциями выступят Леонид Юзефович («Зимняя дорога», «Филэллин»), Анна Матвеева («Каждые сто лет. Роман с дневником»), Евгения Некрасова («Калечина-Малечина», «Кожа», «Золотинка»), Амиран Урушадзе («Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону», «Кавказская война. Семь историй») и другие писатели и литературные критики. Исторический и этнографический лекторий будет посвящен расказачиванию на Кубани и Дону, высылке казаков и голоде 1932-1933 года, а также смыслам, символике и атрибутам троицкой обрядности.

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В ремесленных мастерских посетителей научат плести венки, выпекать троицких жаворонков и наряжать троицкое деревце, на фольклорных мастер-классах — водить хоровод, танцевать лезгинку и распевать казачьи песни на несколько голосов. На гастроярмарке гостям предложат лучшие блюда кубанской кухни. Часть книжной программы пройдет накануне фестиваля в краснодарском книжном магазине «Чарли». Там выступят писательница Лиза Лосева («Мертвый невод Егора Лисицы»), заведующая литературной частью Краснодарского театра драмы Анастасия Пономарева и Ольга Спачиль — литературовед и специалист по творчеству Антона Чехова. Организаторы фестиваля опубликуют полное расписание 10 июня на сайте ust-fest.ru.