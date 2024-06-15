В Краснодаре покажут коллекцию произведений из фондов Государственного Русского музея

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие выставки «Казачество». Зрители увидят около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков из собрания Государственного Русского музея. В Краснодаре они будут демонстрироваться впервые.

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Представлены подготовительные этюды к картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», эскизы Сурикова к картинам «Степан Разин» и «Покорение Сибири Ермаком», монументальное полотно Перова, посвящённое Емельяну Пугачёву, портреты государей, возглавлявших казачьи части и покровительствовавших им, выполненные Серовым и Зарянко. Также в экспозицию вошли работы Рубо, Грекова, Поленова, Дубовского, Орловского, Тимма, плакаты Моора, Маяковского, Лансере, Мухиной, Вучетича, Эрьзи.

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

По словам организаторов, масштабный проект обращен к быту и культуре донского, запорожского, кубанского, терского, уральского казачества. Выставка будет работать до 21 июля по адресу улица Красная, 13.