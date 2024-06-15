В Краснодаре покажут коллекцию произведений из фондов Государственного Русского музея

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие выставки «Казачество». Зрители увидят около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков из собрания Государственного Русского музея. В Краснодаре они будут демонстрироваться впервые.

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Представлены подготовительные этюды к картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», эскизы Сурикова к картинам «Степан Разин» и «Покорение Сибири Ермаком», монументальное полотно Перова, посвящённое Емельяну Пугачёву, портреты государей, возглавлявших казачьи части и покровительствовавших им, выполненные Серовым и Зарянко. Также в экспозицию вошли работы Рубо, Грекова, Поленова, Дубовского, Орловского, Тимма, плакаты Моора, Маяковского, Лансере, Мухиной, Вучетича, Эрьзи.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

По словам организаторов, масштабный проект обращен к быту и культуре донского, запорожского, кубанского, терского, уральского казачества.

Выставка будет работать до 21 июля по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, Краснодаре 16 июня состоится однодневная выставка «Мне не больно». Фотохудожница Людмила Волченко поднимает в своих работах проблемы ментальных трудностей, связанные с насилием, алкоголизмом, педофилией.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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