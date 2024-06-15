В амфитеатре парка «Краснодар» продолжат показывать матчи Евро-2024
Парк «Краснодар» объявил еще о нескольких открытых просмотрах матчей чемпионата Европы по футболу
Администрация парка «Краснодар» анонсировала показы еще шести матчей Евро-2024.
15 июня в 16:00 в открытом амфитеатре парка покажут игру сборных Венгрии и Швейцарии;
в 19:00 начнется трансляция встречи Испания — Хорватия;
в 22:00 — Италия — Албания.
16 июня также будет три трансляции:
в 16:00 — Польша — Нидерланды;
в 19:00 — Словения — Дания;
в 22:00 — Сербия — Англия.
Вход бесплатный. Перед матчами и в перерывах обещают развлекательную программу.
Напомним, что вчера в амфитеатре парка «Краснодар» показывали матч открытия Евро-2024.
Будут ли там вестись прямые трансляции матчей в понедельник, 17 июня, и в последующие дни — пока что не сообщается.
Ранее на этой неделе в парке «Краснодар» снимали фильм про смешариков.