В амфитеатре парка «Краснодар» продолжат показывать матчи Евро-2024

Краснодарский край

Распечатать

  • Просмотр матча открытия Евро-2024 в парке «Краснодар» 14 июня 2024 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Просмотр матча открытия Евро-2024 в парке «Краснодар» 14 июня 2024 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Парк «Краснодар» объявил еще о нескольких открытых просмотрах матчей чемпионата Европы по футболу

Администрация парка «Краснодар» анонсировала показы еще шести матчей Евро-2024.

15 июня в 16:00 в открытом амфитеатре парка покажут игру сборных Венгрии и Швейцарии;
в 19:00 начнется трансляция встречи Испания — Хорватия;
в 22:00 — Италия — Албания.

16 июня также будет три трансляции:
в 16:00 — Польша — Нидерланды;
в 19:00 — Словения — Дания;
в 22:00 — Сербия — Англия.

Вход бесплатный. Перед матчами и в перерывах обещают развлекательную программу.

Напомним, что вчера в амфитеатре парка «Краснодар» показывали матч открытия Евро-2024.

Будут ли там вестись прямые трансляции матчей в понедельник, 17 июня, и в последующие дни — пока что не сообщается.

Ранее на этой неделе в парке «Краснодар» снимали фильм про смешариков.

парк «Краснодар» Развлечения Спорт Футбол

Новости

В амфитеатре парка «Краснодар» продолжат показывать матчи Евро-2024
Смерчи, град и реки вместо улиц в Анапе и Новороссийске (ВИДЕО)
Вратарь ФК «Краснодар» перешел в сильнейшую команду Франции
В Славянском районе Краснодара изменились маршруты двух автобусов
Мэрия Анапы запретила купаться в море
Старинную столовую в Кабардинке признали памятником архитектуры

Лента новостей

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
9 июня, 15:05
В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
Рассказываем о мероприятиях
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет
13 июня, 10:30
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

Реклама на сайте