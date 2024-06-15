В амфитеатре парка «Краснодар» продолжат показывать матчи Евро-2024

Парк «Краснодар» объявил еще о нескольких открытых просмотрах матчей чемпионата Европы по футболу

Администрация парка «Краснодар» анонсировала показы еще шести матчей Евро-2024.

15 июня в 16:00 в открытом амфитеатре парка покажут игру сборных Венгрии и Швейцарии;

в 19:00 начнется трансляция встречи Испания — Хорватия;

в 22:00 — Италия — Албания.

16 июня также будет три трансляции:

в 16:00 — Польша — Нидерланды;

в 19:00 — Словения — Дания;

в 22:00 — Сербия — Англия.

Вход бесплатный. Перед матчами и в перерывах обещают развлекательную программу.