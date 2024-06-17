В июле в горах Сочи вновь откроется горный кемпинг «Нахазо»

С 1 июля на курорте «Роза Хутор» заработает горный кемпинг «Нахазо»

Кемпинг «Нахазо» открылся два года назад на южном склоне хребта Аибга на высоте 1900 метров над уровнем моря.

На территории кемпинга есть 12 деревянных А-фреймов — треугольных домиков, напоминающих палатки. Они рассчитаны на 4-6 гостей и оборудованы всем необходимым для уютной ночевки: кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками. В кемпинге есть инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу, сотовая связь и wi-fi.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Подробности о кемпинге «Нахазо»: как сходить в горный поход и не пожалеть

Попасть в «Нахазо» можно по благоустроенной тропе протяженностью 7 километров. Маршрут стартует от высшей точки курорта «Роза Хутор» (2320 метров над уровнем моря). Его в целях сохранения природы разработали совместно со специалистами Сочинского нацпарка. По пути в кемпинг можно полюбоваться панорамами Кавказского хребта, встретить цветущие альпийские луга с яркими травами, тенистые рощи вековых пихт, прохладный родник. Вокруг «Нахазо» проложили 16-километровую сеть троп для радиальных походов.

Двухдневные туры в кемпинг «Нахазо» доступны с 3 июля до 11 сентября каждую неделю по средам и субботам. В стоимость входит ночевка в палаточном лагере, сопровождение гида, аренда оборудования, а также подъем по канатной дороге до «Роза Пик» (2320 метров над уровнем моря) и завтрак.

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Очень многие хотят попробовать себя в горном туризме, но не знают с чего начать. Часто люди просто не понимают, где взять палатку, спальник, необходимое оборудование, кто-то не хочет нести тяжелый рюкзак. В новом летнем сезоне на курорте «Роза Хутор» можно познакомиться с настоящей походной жизнью, совершив двухдневный тур в «Нахазо» с профессиональным гидом. В кемпинге оборудовали 20 настилов для палаток. Гид не только проведет гостей по маршруту и расскажет об окружающих красотах, но установит двухместную палатку, познакомит со всеми тонкостями. При этом гостям ничего не нужно брать с собой, все необходимое, включая коврики и спальники, предоставляют на месте. Таким образом легко сделать первые шаги к знакомству с дикой природой», — рассказала руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская.

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Всего в летнем сезоне на «Роза Хутор» открыты 29 пеших троп, по которым можно проложить самые разные маршруты. Они отличаются по сложности: есть варианты как для путешественников с детьми, так и для опытных туристов. Новинкой стала тропа «Путь к альпакам», которая ведет от Горной Олимпийской деревни к парку альпак «Пача Мама». Также на курорте заработал парк «Менделиха» с семью водопадами, среди которых и самый высокий в окрестностях Сочи — Золотой (77 метров).

В целях безопасности все пешие маршруты курорта работают по погодным условиям, ежедневно их состояние мониторит специальная служба трасс.