В «Сочи Парке» построят аттракционы за 1 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Группа компаний «Мантера» планирует построить новые аттракционы в Сочи

Инвестиции составят больше 1 млрд рублей. Возвести хотят два новых аттракциона в «Сочи Парке». Они должны появиться там летом 2024 года.

Новинками станут «Соловей-разбойник» для экстремалов, его уже активно возводят. Таже в парке построят семейный дискокостер «Богатырская застава». Планируется, что «Сочи Парк» по итогу реализации проекта станет крупнейшим в стране и в СНГ тематическим парком развлечений с самым большим количеством аттракционов, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу парка.

Как писали Юга.ру, в федеральной территории Сириус объекты Олимпийской деревни в 2024 году начнут реконструировать в студенческий городок. Там появятся жилой квартал для учащихся, школа, клиника, учебный корпус, арендное жилье.

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