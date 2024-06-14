В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч открытия Евро-2024
14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. В амфитеатре парке «Краснодар» покажут трансляцию этого матча
Парк «Краснодар» анонсировал прямую трансляцию матча открытия Евро-2024. 14 июня на поле «Альянц Арена» в Мюнхене выйдут сборные Германии и Шотландии.
Трансляция матча начнется в 22:00 в амфитеатре парка. До игры организаторы проведут развлекательную программу с конкурсами и розыгрышами. Вход свободный.
Сборную России отстранили от участия в турнире. Таким образом, команда пропустит чемпионат впервые с 2000 года.
Как писали Юга.ру, 23 мая спортивные СМИ сообщили, что вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов летом может перейти в парижский ПСЖ. Затем стало известно, что прежде он обязан оплатить долг по алиментам в размере 60 млн рублей, иначе покинуть Россию не удастся. 11 июня журналист Иван Карпов сообщил о том, что с футболиста сняли запрет на выезд. Однако адвокат бывшей жены Сафонова опроверг, что тот погасил долг по алиментам.