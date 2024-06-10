В парке «Краснодар» снимают фильм про «Смешариков» по сценарию автора «Ночного Дозора»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/park_galitskogo
    © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/park_galitskogo

10 июня в парке «Краснодар» заметили съемочную группу. Там снимают фильм про «Смешариков», которые вдруг стали людьми

10 июня один из пабликов сообщил, что в парке «Краснодар» проходят съемки фильма про «Смешариков». Администрация парка перекрыла для съемок участок в районе поля с шалфеем.

Фильм по «Смешарикам» называется «Космическая экскурсия», сценарий к нему написал фантаст Сергей Лукьяненко, наиболее известный по циклу романов «Дозоры».

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По сюжету Крош и Ёжик попадают в компьютерную игру-симуляцию. В виртуальной реальности они уже не смешарики, а обычные мальчики, которые терпят бедствие на космическом корабле. Ребятам предстоит разобраться, что же произошло.

В октябре 2023 года «Российская газета» сообщила, что по «Смешарикам» снимут полнометражный фильм с живыми актерами. В ролях: Сергей Бурунов, Александр Лыков, Мария Аронова и певец Иван Дмитриенко. Бюджет картины — 408 млн рублей. Премьера фильма запланирована на конец 2026 года.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском снимают сериал о любовных отношениях индуса и россиянки. Проект получил название «Мой любимый Раджа».

Кино Краснодар Мультфильмы парк «Краснодар»

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В парке «Краснодар» снимают фильм про «Смешариков» по сценарию автора «Ночного Дозора»
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