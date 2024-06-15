В Славянском районе Краснодара изменились маршруты двух автобусов

С 15 июня рейс №20 будет ходить к ЖК «Самолет», а №22 не будет.

С 15 июня маршрутка №20 в Славянском микрорайоне не будет заезжать на улицы Азовскую, Темрюкскую и заканчивать свои рейсы на Толбухина, 2. Вместо этого автобусы будут ходить дальше по Красных Партизан, сворачивать направо на Западный обход и доезжать до новой конечной на улице имени Дмитрия Есаулко, возле ЖК «Самолет». Другой конечной по-прежнему остается поселок Плодородный.

Маршрутка №22, наоборот, с 15 июня перестает ходить до ЖК «Самолет». Отныне ее новая конечная в Славянском микрорайоне — это как раз Толбухина, 2, куда раньше ходила «двадцатка». ЖК «Фонтаны» остаются другой конечной этого рейса.

«Изменение пути следования маршрутов № 20 и № 22 позволит улучшить транспортную доступность для жилого комплекса «Самолёт» и Славянского микрорайона», — считают в городском дептрансе.

Ранее на этой неделе в Краснодаре запретили сворачивать с улицы им. Филатова на Школьную, а в Анапе — плавать по Кипарисовому озеру на своих сапах.