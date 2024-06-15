В Славянском районе Краснодара изменились маршруты двух автобусов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

С 15 июня рейс №20 будет ходить к ЖК «Самолет», а №22 не будет.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара объявил об изменении маршрутов двух внутригородских автобусов.

  • Новые маршруты краснодарских автобусов №№ 20 и 22 © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru
    Новые маршруты краснодарских автобусов №№ 20 и 22 © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru

Как строят трамвайную линию к Западному обходу:

С 15 июня маршрутка №20 в Славянском микрорайоне не будет заезжать на улицы Азовскую, Темрюкскую и заканчивать свои рейсы на Толбухина, 2. Вместо этого автобусы будут ходить дальше по Красных Партизан, сворачивать направо на Западный обход и доезжать до новой конечной на улице имени Дмитрия Есаулко, возле ЖК «Самолет». Другой конечной по-прежнему остается поселок Плодородный.

Маршрутка №22, наоборот, с 15 июня перестает ходить до ЖК «Самолет». Отныне ее новая конечная в Славянском микрорайоне — это как раз Толбухина, 2, куда раньше ходила «двадцатка». ЖК «Фонтаны» остаются другой конечной этого рейса.

«Изменение пути следования маршрутов № 20 и № 22 позволит улучшить транспортную доступность для жилого комплекса «Самолёт» и Славянского микрорайона», — считают в городском дептрансе.

Ранее на этой неделе в Краснодаре запретили сворачивать с улицы им. Филатова на Школьную, а в Анапе — плавать по Кипарисовому озеру на своих сапах.

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