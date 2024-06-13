В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу. Узнали и засняли, как идут работы
Юга.ру узнали о ходе строительства новой трамвайной ветки в Краснодаре
13 июня «Новый трамвай Краснодара» поделился новостями о возведении Западной трамвайной линии. Сейчас работы ведут на двух участках этапа 2.1, где ранее демонтировали гаражи.
На первом заканчивают замещать грунт. Под будущими трамвайными путями на глубине до 2,5 метров слой почвы меняют на суглинок. Там, где это делать уже завершили, приступили к созданию дренажа. Одновременно с этим специалисты переустраивают коммунальные сети. На втором участке продолжают рыть котлован.
После создания дренажа рабочие будут отсыпать балластный слой (песок и щебень), на который затем начнут укладывать рельсы. К настоящему времени собрали 450 метров рельсошпальной решетки и температурные компенсаторы из переработанного пластика на шпалах.