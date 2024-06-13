В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу. Узнали и засняли, как идут работы

Краснодарский край

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  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Юга.ру узнали о ходе строительства новой трамвайной ветки в Краснодаре

13 июня «Новый трамвай Краснодара» поделился новостями о возведении Западной трамвайной линии. Сейчас работы ведут на двух участках этапа 2.1, где ранее демонтировали гаражи.

  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На первом заканчивают замещать грунт. Под будущими трамвайными путями на глубине до 2,5 метров слой почвы меняют на суглинок. Там, где это делать уже завершили, приступили к созданию дренажа. Одновременно с этим специалисты переустраивают коммунальные сети. На втором участке продолжают рыть котлован.

  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

После создания дренажа рабочие будут отсыпать балластный слой (песок и щебень), на который затем начнут укладывать рельсы. К настоящему времени собрали 450 метров рельсошпальной решетки и температурные компенсаторы из переработанного пластика на шпалах.

  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, строительство трамвайной ветки от Западного депо до Немецкой деревни началось 31 января. Для этого мэрия передала исполнителю семь земельных участков. 

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