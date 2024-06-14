В Краснодаре перекрыли поворот с улицы Филатова на Школьную

Краснодарский край

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  • Поворот с улицы Школьной на Филатова © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    Поворот с улицы Школьной на Филатова © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

Движение транспорта ограничили по двум полосам улицы Филатова из-за ремонта

13 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о ремонте дороги по улице Филатова от Передовой до Северной. В связи с этим с Филатова временно нельзя повернуть на улицу Школьную (налево) при движении в сторону парка «Краснодар». Открыть этот участок планируют 17 июня.

Запрет поворота на улицу Школьную

Запрет поворота на улицу Школьную

Специалисты уже установили соответствующие знаки и ограждения. Светофор там будет гореть красным.

Департамент транспорта предложил водителям альтернативный маршрут — объезжать ремонтируемый участок по улицам Северной, Ипподромной, Первомайской и Жлобы.

Работы на улице Филатова стартовали 7 июня. Также асфальт меняют на улице Строителей.

Напомним, что в Краснодаре с 1 июля запретят остановку и стоянку машин на нескольких улицах.

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара повысит тариф на 87 платных парковках.

Автомобили Дороги Краснодар парк «Краснодар» Пробки Ремонт дорог

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