В Краснодаре перекрыли поворот с улицы Филатова на Школьную

13 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о ремонте дороги по улице Филатова от Передовой до Северной. В связи с этим с Филатова временно нельзя повернуть на улицу Школьную (налево) при движении в сторону парка «Краснодар». Открыть этот участок планируют 17 июня.

Специалисты уже установили соответствующие знаки и ограждения. Светофор там будет гореть красным.



Департамент транспорта предложил водителям альтернативный маршрут — объезжать ремонтируемый участок по улицам Северной, Ипподромной, Первомайской и Жлобы.

Работы на улице Филатова стартовали 7 июня. Также асфальт меняют на улице Строителей.