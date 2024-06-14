В Краснодаре перекрыли поворот с улицы Филатова на Школьную
Движение транспорта ограничили по двум полосам улицы Филатова из-за ремонта
13 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о ремонте дороги по улице Филатова от Передовой до Северной. В связи с этим с Филатова временно нельзя повернуть на улицу Школьную (налево) при движении в сторону парка «Краснодар». Открыть этот участок планируют 17 июня.
Специалисты уже установили соответствующие знаки и ограждения. Светофор там будет гореть красным.
Департамент транспорта предложил водителям альтернативный маршрут — объезжать ремонтируемый участок по улицам Северной, Ипподромной, Первомайской и Жлобы.
Работы на улице Филатова стартовали 7 июня. Также асфальт меняют на улице Строителей.
10 июня, 13:41Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
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