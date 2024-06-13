По Кипарисовому озеру под Анапой запретили плавать на своих сапах

Краснодарский край

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  • Озеро Сукко © Фото mikelaptev, freepik.com
    Озеро Сукко © Фото mikelaptev, freepik.com

Анапский эко-парк «Долина Сукко» изменил правила посещения

Эко-парк «Долина Сукко» разместил на сайте информацию о том, что теперь нельзя использовать свои сап-доски для катания по озеру без согласия и разрешения от администрации. Однако плавсредства можно взять в арену. Такая услуга обойдётся в 600 рублей за 30 минут.

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Напомним, озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. Оно создано человеком и используется для орошения и разведения рыбы. В середине XX века 32 саженца кипариса, привезенного из Северной Америки, высадили здесь в качестве эксперимента. Растения отлично прижились, а сам водоем стал местной достопримечательностью.

  • © Скриншот с сайта park-sukko.ru
    © Скриншот с сайта park-sukko.ru

Как писали Юга.ру, в Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру. Водителям нужно свернуть перед въездом в поселок с улицы Утришской на Строителей.

Анапа Курорты и туризм отдых Развлечения

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По Кипарисовому озеру под Анапой запретили плавать на своих сапах
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