По Кипарисовому озеру под Анапой запретили плавать на своих сапах

Анапский эко-парк «Долина Сукко» изменил правила посещения

Эко-парк «Долина Сукко» разместил на сайте информацию о том, что теперь нельзя использовать свои сап-доски для катания по озеру без согласия и разрешения от администрации. Однако плавсредства можно взять в арену. Такая услуга обойдётся в 600 рублей за 30 минут.

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Напомним, озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. Оно создано человеком и используется для орошения и разведения рыбы. В середине XX века 32 саженца кипариса, привезенного из Северной Америки, высадили здесь в качестве эксперимента. Растения отлично прижились, а сам водоем стал местной достопримечательностью.

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