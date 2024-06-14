В Краснодаре в реке Кубань выявили превышения концентраций вредных веществ

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Специалисты выявили превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) в пробах воды из реки Кубань в Краснодаре

14 июня замруководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Минц сообщил ТАСС, что специалисты лаборатории выявили превышения ПДК вредных веществ в реке Кубань. Проверка состоялась после жалоб жителей Краснодара на сброс канализационных стоков в воду.

Фекальные реки, мусорные берега:

По данным ведомства, превышения загрязняющих веществ на данном участке по сравнению со значениями ПДК для рыбохозяйственных объектов увеличились в несколько раз:

«Полное биохимическое потребление кислорода — в 4,3 раза, нитрит-ион — в 3,5, ион аммония — в 24,6, анионные поверхностно-активные вещества — в 4,7, алюминий — в 1,4, марганец — в 2,3, медь — в 2,5».

О нарушениях законодательства Росприроднадзор проинформировал администрацию Краснодара. Уточняется, что мэрия города проведет мероприятия по недопущению загрязнения реки Кубань.

Напомним, что в декабре 2023 года Росприроднадзор рассказал о проблеме загрязнения реки Кубань в Краснодаре.

Как писали ранее Юга.ру, в сентяре 2023 года уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился. Ситуацию прокомментировал эколог.

Краснодар Река Кубань Росприроднадзор Экология

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В Краснодаре в реке Кубань выявили превышения концентраций вредных веществ
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