В Краснодаре в реке Кубань выявили превышения концентраций вредных веществ

Специалисты выявили превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) в пробах воды из реки Кубань в Краснодаре

14 июня замруководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Минц сообщил ТАСС, что специалисты лаборатории выявили превышения ПДК вредных веществ в реке Кубань. Проверка состоялась после жалоб жителей Краснодара на сброс канализационных стоков в воду.

По данным ведомства, превышения загрязняющих веществ на данном участке по сравнению со значениями ПДК для рыбохозяйственных объектов увеличились в несколько раз:

«Полное биохимическое потребление кислорода — в 4,3 раза, нитрит-ион — в 3,5, ион аммония — в 24,6, анионные поверхностно-активные вещества — в 4,7, алюминий — в 1,4, марганец — в 2,3, медь — в 2,5».



О нарушениях законодательства Росприроднадзор проинформировал администрацию Краснодара. Уточняется, что мэрия города проведет мероприятия по недопущению загрязнения реки Кубань.