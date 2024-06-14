Погода в Краснодаре и крае: на выходных будут дожди с грозами, море прогрелось до 28 °C

15 и 16 июня в Краснодарском крае прогнозируют кратковременные дожди. Азовское море прогрелось до +28 градусов, Черное — до +25

Краевой гидрометцентр сообщает , что на выходных, 15 и 16 июня, будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди с грозой. В отдельных регионах — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

В целом по региону ожидается ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С. Днем 15 июня синоптики прогнозируют 28-33 °С, а 16 июня — 25-30 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 18-25 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.

На Черноморском побережье ночью на выходных будет 18-23 °С, днем 23-31 °С.

Температура морской воды в Краснодарском крае:

в Ейске 28 °C;

в Приморско-Ахтарске 25 °С;

в Темрюке 25 °C;

в Анапе 25 °C;

в Новороссийске 25 °C;

в Туапсе 24 °C;

в Геленджике 25 °C;

в Сочи 24 °C.

МЧС объявило штормовое предупреждение на 15 и 16 июня.