Погода в Краснодаре и крае: на выходных будут дожди с грозами, море прогрелось до 28 °C
15 и 16 июня в Краснодарском крае прогнозируют кратковременные дожди. Азовское море прогрелось до +28 градусов, Черное — до +25
Краевой гидрометцентр сообщает, что на выходных, 15 и 16 июня, будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди с грозой. В отдельных регионах — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.
В целом по региону ожидается ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С. Днем 15 июня синоптики прогнозируют 28-33 °С, а 16 июня — 25-30 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 18-25 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.
На Черноморском побережье ночью на выходных будет 18-23 °С, днем 23-31 °С.
Температура морской воды в Краснодарском крае:
- в Ейске 28 °C;
- в Приморско-Ахтарске 25 °С;
- в Темрюке 25 °C;
- в Анапе 25 °C;
- в Новороссийске 25 °C;
- в Туапсе 24 °C;
- в Геленджике 25 °C;
- в Сочи 24 °C.
МЧС объявило штормовое предупреждение на 15 и 16 июня.
Как писали Юга.ру, жителям Кубани запретили посещать леса до 28 июня из-за высокой пожароопасности.