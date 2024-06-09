Урожай яблок на Кубани снизился на 10% из-за заморозков — эксперт

Краснодарский край

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  • Яблоки © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Яблоки © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Гендиректор союза «Садоводы Кубани» рассказал об урожае яблок в регионе в 2024 году

9 июня гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков в интервью «РБК ТВ Юг» сообщил, что в 2024 году в Краснодарском крае урожай яблок снизился из-за весенних заморозок. В последние годы в регионе собирали около 500 тыс. тонн плодов.  

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«Были у нас аномалии, и град нас коснулся, и весенние заморозки по касательной прошлись. 10% урожая по краю заморозки забрали. И весенняя засуха, и зимние морозы были, которые подпортили ситуацию, в том числе, косточковые культуры подмерзли. Но мы соберем не меньше, чем в прошлом году. В последние годы мы собирали около 500 тыс. тонн», — рассказал Щербаков.

По словам эксперта, в 2024 году себестоимость одного килограмма яблок увеличится на 13% по сравнению с прошлым годом:

«Если даже садоводы поднимут на несколько процентов цену ввиду дефицита товара, то сеть может пока сильно не завышать ее, чтобы конечная цена не изменилась».

Напомним, что в начале июня 2024 года в Анапе начали продавать фрукты и ягоды поштучно.

Как писали ранее Юга.ру, в России, по данным АКОРТ, клубника подешевеет в середине или конце июня.

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