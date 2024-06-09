Урожай яблок на Кубани снизился на 10% из-за заморозков — эксперт

«Были у нас аномалии, и град нас коснулся, и весенние заморозки по касательной прошлись. 10% урожая по краю заморозки забрали. И весенняя засуха, и зимние морозы были, которые подпортили ситуацию, в том числе, косточковые культуры подмерзли. Но мы соберем не меньше, чем в прошлом году. В последние годы мы собирали около 500 тыс. тонн», — рассказал Щербаков.



По словам эксперта, в 2024 году себестоимость одного килограмма яблок увеличится на 13% по сравнению с прошлым годом:



«Если даже садоводы поднимут на несколько процентов цену ввиду дефицита товара, то сеть может пока сильно не завышать ее, чтобы конечная цена не изменилась».