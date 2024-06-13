В сочинском парке в центре города появятся капибары

13 июня главный гид парка альпак Марина Маршанкина в интервью телеканалу «Вести Сочи» сообщила , что летом на экоферме поселятся капибары. Когда именно — не уточняется.

Парк с перуанскими животными открылся в начале мая. Сейчас там живут не только альпаки, но также ламы, козы, декоративные кролики и мары. По словам Маршанкиной, за всеми животными в парке тщательно ухаживают. Сотрудники следят за здоровьем и настроением подопечных.