В сочинском парке в центре города появятся капибары

Краснодарский край

Распечатать

  • Капибара © Фото Dario Alpern по лицензии CC BY-SA 4.0
    Капибара © Фото Dario Alpern по лицензии CC BY-SA 4.0

В сочинский парк «Ривьера» летом обещают привезти капибар

13 июня главный гид парка альпак Марина Маршанкина в интервью телеканалу «Вести Сочи» сообщила, что летом на экоферме поселятся капибары. Когда именно — не уточняется.

Читайте также:

Парк с перуанскими животными открылся в начале мая. Сейчас там живут не только альпаки, но также ламы, козы, декоративные кролики и мары. По словам Маршанкиной, за всеми животными в парке тщательно ухаживают. Сотрудники следят за здоровьем и настроением подопечных.

Капибара (или водосвинка) — травоядное млекопитающее, самое крупное среди современных грызунов. Встречается по берегам водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины.

Как писали Юга.ру, 13 апреля в хуторе Семигорском под Новороссийском открылась ферма альпак. На территории можно гулять самостоятельно или в составе экскурсионной группы.

Животные Курорты и туризм отдых Парки Развлечения Сочи

Новости

В Краснодаре откроется фотовыставка «Непридуманный сюжет»
В сочинском парке в центре города появятся капибары
По Кипарисовому озеру под Анапой запретили плавать на своих сапах
Прямые рейсы между Сочи и Батуми запустят 22 июня
В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу. Узнали и засняли, как идут работы
Свалка в Новороссийске горит четвертый день. Власти признали, что пожар охватил 36 тыс. кв. метров

Лента новостей

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
9 июня, 15:05
В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
Рассказываем о мероприятиях
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет
Вчера, 10:30
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

Реклама на сайте