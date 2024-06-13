В сочинском парке в центре города появятся капибары
В сочинский парк «Ривьера» летом обещают привезти капибар
13 июня главный гид парка альпак Марина Маршанкина в интервью телеканалу «Вести Сочи» сообщила, что летом на экоферме поселятся капибары. Когда именно — не уточняется.
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Парк с перуанскими животными открылся в начале мая. Сейчас там живут не только альпаки, но также ламы, козы, декоративные кролики и мары. По словам Маршанкиной, за всеми животными в парке тщательно ухаживают. Сотрудники следят за здоровьем и настроением подопечных.
Капибара (или водосвинка) — травоядное млекопитающее, самое крупное среди современных грызунов. Встречается по берегам водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины.
Как писали Юга.ру, 13 апреля в хуторе Семигорском под Новороссийском открылась ферма альпак. На территории можно гулять самостоятельно или в составе экскурсионной группы.