В горах Сочи установят искусственные гнезда для птиц

Курорт «Роза Хутор» в сотрудничестве с Сочинским национальным парком создаст 100 искусственных гнезд для птиц

Специальные скворечники для пернатых появятся на отметках от 1000 до 1300 метров над уровнем моря в местах, определенных учеными.

«На территории и в окрестностях курорта «Роза Хутор» встречаются 256 видов птиц, около сотни из которых гнездящиеся, а более 140 — пролетные. Мы активно взаимодействуем с Сочинским национальным парком в рамках научной деятельности по изучению биоразнообразия региона. Установка искусственных гнездовий поможет ученым мониторить состояние птиц семейств совиные и воробьиные, которые являются постоянными обитателями окружающих лесов и гор», — рассказал руководитель экологической службы «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Инициатива поможет не только ученым в изучении птиц, но и самим пернатым.

На «Роза Хутор» уже установили несколько кормушек для птиц. Их наполняют просом, овсом и ячменем, помогая пернатым пережить холодное время года. За снежную зиму они съедают более 75 кг зерна.

Не остались без внимания и дикие животные — на «Роза Хутор» для них создали специальные подкормочные станции. Расположенные возле них фотоловушки, показывают, что чаще всего здесь питаются олени, кабаны и косули. Заглядывают к кормушкам серны, медведи, шакалы, лисы, еноты, барсуки. За годы наблюдений экологи убедились, что зимой животные предпочитают кукурузу. Еще один важный элемент питания — соль. Она содержит минералы и полезные вещества, которые улучшают метаболизм зверей, действуют как природный антисептик и полезны для будущих мам.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»