Под Новороссийском открыли ферму альпак

Краснодарский край

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  • Альпака © Фото от freepik с сайта ru.freepik.com
    Альпака © Фото от freepik с сайта ru.freepik.com

В минкурортов Кубани рассказали о новых объектах туризма вблизи Новороссийска

Об открытии агротуристического комплекса в хуторе Семигорском рассказала администрация Краснодарского края. Ферма заработала 13 апреля.

На территории можно гулять самостоятельно или в составе экскурсионной группы. На ферме построили модные домики для проживания — глэмпинг. Высадили поле пряных трав с более 20 сортами мяты, тимьяном, розмарином, лавандой и тархуном. Гостям предлагают выпить чай, состав которого можно выбрать индивидуально. Также на территории комплекса работает винодельня.

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В администрации Кубани рассказали, что к летнему сезону 2024 года в окрестностях Новороссийска откроются еще три объекта энотуризма. Один из них — винодельческий дом «Бюрнье» в станице Натухаевской. Там планируют проводить экскурсии с дегустациями, летом также откроется глэмпинг.

Как писали ранее Юга.ру, парк альпак в горах Сочи стал самым крупным в России.

Животные Курорты и туризм Новороссийск

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Под Новороссийском открыли ферму альпак
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