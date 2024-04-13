Под Новороссийском открыли ферму альпак

В минкурортов Кубани рассказали о новых объектах туризма вблизи Новороссийска

Об открытии агротуристического комплекса в хуторе Семигорском рассказала администрация Краснодарского края. Ферма заработала 13 апреля. На территории можно гулять самостоятельно или в составе экскурсионной группы. На ферме построили модные домики для проживания — глэмпинг. Высадили поле пряных трав с более 20 сортами мяты, тимьяном, розмарином, лавандой и тархуном. Гостям предлагают выпить чай, состав которого можно выбрать индивидуально. Также на территории комплекса работает винодельня.

Читайте также: В Новороссийске родились альпака и верблюжонок

В администрации Кубани рассказали, что к летнему сезону 2024 года в окрестностях Новороссийска откроются еще три объекта энотуризма. Один из них — винодельческий дом «Бюрнье» в станице Натухаевской. Там планируют проводить экскурсии с дегустациями, летом также откроется глэмпинг.