Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

В Краснодарском крае продолжается рост цен на недвижимость

13 июня ТАСС со ссылкой на федерального девелопера заявило, что стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Краснодарском крае за последние пять лет увеличилась почти в три раза.

Наиболее ускоренный рост отмечают в Сочи — на 5% с начала 2024 года. Причинами стали отмена льготных ипотечных программ и старт туристического сезона. По мнению экспертов, стоимость недвижимости в городе-курорте продолжит расти и к концу 2024 года может увеличиться в среднем на 20-30%.