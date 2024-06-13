Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае продолжается рост цен на недвижимость

13 июня ТАСС со ссылкой на федерального девелопера заявило, что стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Краснодарском крае за последние пять лет увеличилась почти в три раза.

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Наиболее ускоренный рост отмечают в Сочи — на 5% с начала 2024 года. Причинами стали отмена льготных ипотечных программ и старт туристического сезона. По мнению экспертов, стоимость недвижимости в городе-курорте продолжит расти и к концу 2024 года может увеличиться в среднем на 20-30%.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре средняя цена 1 кв. метра в новостройке превысила 150 тыс. рублей. В Ростове-на-Дону за «квадрат» придется отдать не меньше 120 тыс. рублей. 

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