Главная улица Краснодара вошла в топ-3 самых дорогих торговых кварталов в России

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2024 году улица Красная в Краснодаре заняла второе место в рейтинге самых дорогих торговых кварталов РФ

4 июня «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG сообщил, что по итогам января-мая 2024 года улица Красная в Краснодаре заняла второе место в рейтинге самых дорогих торговых кварталов РФ. Аренда коммерческого помещения на Красной в мае составила 30,8 тыс. рублей за 1 кв. метр в год (+12% к ноябрю 2023 года).

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Самой дорогой улицей в России стал проспект Ямашева в Казани с максимальной арендной ставкой 40 тыс. руб. за 1 кв. метр в год. На третьем месте оказалась площадь Свободы в Нижнем Новгороде (30 тыс. рублей за квадрат в год), на четвертом — проспект Красный в Новосибирске (29 тыс. рублей за квадрат в год), а на пятом — Большая Садовая в Ростове-на-Дону (27,8 тыс. рублей за квадрат в год).

«В ряде городов зафиксирована отрицательная динамика, связанная с отсутствием вакантных площадей. Максимальное снижение отмечается в городах с низким уровнем деловой активности», — рассказала старший руководитель проектов группы SRG Александра Болотникова.

Эксперты компании SRG составили рейтинг и проанализировали 56 городов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) с крупными рынками стрит-ретейла. 14 из них — с населением более 1 млн человек. Цены привели без учета НДС.

Напомним, что в 2022 году улица Красная в Краснодаре заняла восьмое место в рейтинге самых дорогих торговых кварталов РФ.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-20 рейтинга регионов по созданию качественной среды.

Аренда Город Деньги Краснодар Рейтинги Торговля

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