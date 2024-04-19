В Краснодаре средняя цена «квадрата» в новостройке превысила 150 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

В Краснодаре цены на первичную недвижимость в 2023 году выросли на 11%

Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на рынке новостроек в кубанской столице превысила 150 тыс. рублей. Такие данные представил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

В Ростове-на-Дону цена 1 кв. метра жилья в новостройке увеличилась на 18% — стоимость «квадрата» превышает 120 тыс. рублей. Больше всего стоимость жилья за прошлый год на первичном рынке выросла в Самаре (31% — 200 тыс. рублей), Челябинске (27% — 115 тыс. рублей) и в Нижнем Новгороде (24% — 160 тыс. рублей).

Михаил Хорьков добавил, что с момента запуска льготной ипотеки в России объем строительства вырос на 18%, а цены на жилье в большинстве городов выросли в два раза.

Краснодар входит в число городов, где рост рынка обусловлен не только динамикой цен, но и интересом к жилью представителей соседних регионов.

Как писали Юга.ру, аналитики выяснили, что в Краснодарском крае загородная недвижимость подорожала на 91% за три года.

Деньги Жилье Краснодар Недвижимость

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