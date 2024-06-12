«Насильно замужем». Правозащитники опубликовали доклад о проблеме ранних и принудительных браков в Дагестане, Ингушетии и Чечне

Правозащитники изучили проблемы ранних и принудительных браков в республиках Северного Кавказа

В июне правозащитная организация Ad Rem опубликовала исследование «Насильно замужем», проведенное с мая по июль 2021 года. Над докладом работали Юлия Антонова, Инна Айрапетян и Кулсам Магомадова. Они изучали проблемы ранних и принудительных браков на примере Дагестана, Ингушетии и Чечни. По официальным данным, в 2021 году в России 4453 девушки вышли замуж до того, как им исполнилось 18 лет. Это число может показаться небольшим. Однако многие ранние браки не регистрируют в органах ЗАГС, а заключают по религиозному обряду. Другие носят характер сожительства, не оформляются юридически и, соответственно, в официальную статистику не попадают.

«Ключевой причиной распространенности данной практики является гендерная дискриминация, которая подкрепляется ограниченным представлением о роли женщины исключительно как о хранительнице домашнего очага, домашней рабочей силе и матери. Потенциал женщины, таким образом, ограничивается, женское образование, карьера, роль в развитии общества оцениваются как что-то ненужное и неважное. В свою очередь, отсутствие образования в совокупности с такими факторами, как локальные традиции, бедность и нищета, способствуют дальнейшей маргинализации женщин и девочек», — говорится в исследовании. В ходе анализа авторы отметили тенденцию к омоложению материнства на Кавказе, которая косвенно говорит о том, что количество ранних браков в регионе растет.

По данным правозащитниц, на территории Северного Кавказа с 1999 по 2007 годы зарегистрировали больше 650 сообщений о похищении с целью насильственной женитьбы. Лишь в 25% случаев правоохранители возбудили уголовные дела, в остальных — отказали. Актуальные и достоверные данные о похищениях невест практически отсутствуют. Это объясняется тем, что жертвы опасаются открыто заявлять о произошедшем, потому что могут столкнуться с общественным осуждением. Исследовательницы интервьюировали 31 женщину от 23 до 42 лет в трех северокавказских республиках — Дагестан (10), Ингушетия (10) и Чечня (11). Все собеседницы стали жертвами ранних и/или насильственных браков. Также авторы опросили 15 экспертов из трех республик, среди которых юристы, адвокаты, психологи.

Сегодня все случаи умыкания невесты квалифицируют по ст. 126 УК РФ, которая предусматривает ответственность за похищение человека. В то же время отсутствие специально выделенного состава преступления несет трудности для его пресечения. Одной из таких проблем является примечание к ст. 126, согласно которому «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления». Как считают правозащитницы, местные инициативы, призванные регулировать похищение невест, которое на региональном уровне запрещено в Ингушетии и Чечне, на практике не работают.

«В 2010 году местные власти в Чеченской Республике объявили о запрете на похищение невест. За нарушение данного запрета был введен штраф в размере 1 млн рублей. Уже в 2013 году духовенство Республики Ингушетия также ввело штраф за умыкание невест в размере 200 тыс. рублей, что должно было привести к сокращению количества похищений девушек с целью женитьбы. Однако проконтролировать выполнение провозглашенных решений практически невозможно», — говорится в исследовании. По словам авторов доклада, ранние и/или принудительные браки могут сильно различаться по своим обоснованиям и проявлениям, но все они нарушают права женщин и девочек. Такие практики оправдывают традициями, религией или культурными особенностями, однако они остаются одним из наиболее частых преступлений. «Развитие и сохранение практики ранних браков и похищений также напрямую связано с несовершенством национального законодательства, а точнее отсутствием какого-либо адекватного и действенного правового реагирования на данные вопросы; ограниченностью системы профилактики, которая не позволяет защитить девочек от физического и сексуального насилия, нежелательных беременностей, абортов и наносящих увечья обычаев», — подытожили авторы.