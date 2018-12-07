Правозащитники выпустили доклад об убийствах женщин на Северном Кавказе. Как на это отреагировали в республиках

Проект «Правовая инициатива» выпустил доклад об «убийствах чести», рассказывающий об убийствах женщин в республиках Северного Кавказа

«Убитые сплетнями» — это отчет по результатам качественного социологического исследования в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В документе рассказывается об убийствах женщин по мотивам «чести» — преступлениях, которые совершают, как правило, мужчины из-за фактов или слухов о «неподобающем» поведении женщины, нарушившей обычаи в сфере морали и межполовых отношений, которые дозволены местными традициями.

По данным исследования, «убийства чести» безнаказанно совершают в некоторых республиках Северного Кавказа. На это указывают отчеты правозащитных организаций, журналистские расследования, информация от СМИ и жителей северокавказского региона.

Эксперты, которые работали над докладом, установили, что с 2008 по 2017 год было убито 39 человек, из которых 36 — женщины. Жертвами «убийств чести» зачастую становятся молодые незамужние девушки, либо разведенные. Убийцам они приходились дочерями, сестрами, женами, племянницами, падчерицами.

Авторы доклада отметили, что в расследованиях «убийств чести» есть две главные проблемы: нежелание следственных органов возбуждать и расследовать такие дела, а также родственники жертв, которые боятся позора и осуждения, потому не предают инцидент огласке.

По всем рассмотренным 33 случаям дошли до суда 14 дел, в 13 из них обвиняемого осудили и одного оправдали. Убийц приговаривали к срокам от 6 до 15 лет колонии строгого режима.

Эксперты подчеркивают, что реальных случаев убийств гораздо больше. Опрошенные в ходе исследования местные жители республик рассказывали, что им известно о таких преступлениях, но эта тема крайне табуирована и закрыта для широкого обсуждения. Во многих случаях речь шла об убийствах в семьях односельчан респондентов.

«Мужчины всегда виноваты. Многие дела доходят до суда? Я тоже не стал бы ни до суда, ни до правоохранительных органов доводить. Я закрою этот вопрос внутри своей семьи. Моя семья должна подать в розыск. А если моя семья не подает?» — приводят в докладе слова чеченского историка.

Следователь из Дагестана рассказал, что до суда редко доходят дела об убийствах, изнасилованиях и похищении женщин внутри семьи, так как подобное не принято выносить на публику.

Авторы доклада отмечают, что пратика «убийств чести» часто оправдывается отсылками к шариату или местным обычаям, но на самом деле не имеет прямой связи ни с тем, ни с другим. По словам исследователей, в истории Чечни были случаи, когда девушек за «разврат» или «прелюбодеяние» наказывали: выдавали замуж за стариков или за мужчин с физическими или психическими недостатками. Имамы, опрошенные «Правовой инициативой», сказали, что «ислам такие убийства вообще запрещает».

По мнению исследователей, для изменения ситуации с подобными преступлениями необходимо организовывать оперативное реагирование правоохранительных органов на акты насилия против женщин, откликаться на подозрение на насилие, сотрудничать с организациями, оказывающими помощь женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Также следует собирать статистические данные о распространении культурных обычаев, связанных с насилием, чтобы избежать похищений, изнасилований и убийств по мотивам чести.

Как отреагировали на доклад в республиках Северного Кавказа

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в республике не бывает «убийств чести», потому что у них нет «безнравственных женщин».

«Выводы так называемого доклада об убийствах "по мотивам чести" притянуты за уши. В нашей республике нет ничего подобного. Вы просто не найдете у нас безнравственных женщин, женщин, употребляющих алкоголь», — цитирует Каримова «Интерфакс».

По его словам, в Чеченской Республике женщин убивают реже, чем в любом другом регионе России.

Помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист также сообщил, что тема убийств «по мотивам чести» не касается их региона, потому что местные жители не приемлют нарушений прав человека, пишет «Интерфакс». «В Ингушетии не происходят такие преступления. Это не актуально для региона. Здесь живут люди, которые чтут традиции предков, соблюдают законы Российской Федерации, так как регион является частью светского государства, где считают неприемлемым нарушение прав человека», — сказал Перехрист.

По его словам, авторы доклада спекулируют на теме, чтобы добиться популярности, а информация в документе не соответствует действительности.

Во время радиоэфира «Говорит Москва» начальник управления по инфополитике администрации главы Республики Дагестан Зубайру Зубайруев заявил, что информацию об «убийствах чести» еще предстоит проверить.