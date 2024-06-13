Уралсиб повысил процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых

Банк Уралсиб поднял ставку начисления процентов на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых

Теперь в первый месяц после открытия карт «ФК Краснодар» и «Прибыль» банк начисляет 15% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно вне зависимости от выполнения условий.

Со второго месяца такая же ставка действует при ежемесячных расходах по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*. При невыполнении этого условия на ежедневный остаток начисляют 0,1% годовых.