Уралсиб повысил процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFSy4
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб поднял ставку начисления процентов на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» до 15% годовых

Теперь в первый месяц после открытия карт «ФК Краснодар» и «Прибыль» банк начисляет 15% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно вне зависимости от выполнения условий.

Со второго месяца такая же ставка действует при ежемесячных расходах по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*. При невыполнении этого условия на ежедневный остаток начисляют 0,1% годовых.

Подробности о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 9 июня 2022 года Уралсиб и ФК «Краснодар» запустили кобрендовую карту. Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовки и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями. Именное место на стадионе, повышенный кешбэк и другие фишки продукта.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты «Мир» Уралсиб Финансы ФК «Краснодар» Экономика

Новости

Прямые рейсы между Сочи и Батуми запустят 22 июня
В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу. Узнали и засняли, как идут работы
Свалка в Новороссийске горит четвертый день. Власти признали, что пожар охватил 36 тыс. кв. метров
В Новороссийске появились мини-мозаики с мышами. Местного Бэнкси ищут власти города
Muslim Friendly: в Сочи появилась первая халяльная гостиница
Краснодарцев приглашают на сабантуй: в программе татарские дискотека и выставка

Лента новостей

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
9 июня, 15:05
В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
Рассказываем о мероприятиях
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет
Сегодня, 10:30
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

Реклама на сайте