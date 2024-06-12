В Краснодаре во второй половине недели ухудшится погода: синоптики обещают дожди с градом
Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Краснодарском крае 12-14 июня
Телеграм-канал единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара сообщил, что 12-14 июня в городе и регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 23 м/с. На Кубани действует штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, температура воздуха в Краснодаре в среду, 12 июня, 32-34 °С. 13 июня 31-33 °С.
В Краснодарском крае температура воздуха 12-13 июня ночью 18-23 °С, днем 30-35 °С. Местами в юго-восточных предгорных районах ночью 14-19 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.
В период непогоды спасатели региона рекомендуют:
- оставаться в доме, укрытии;
- следить за состоянием отопительной и осветительной систем;
- при отключении освещения или газа выключить все приборы;
- наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- положить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
- покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воду и медикаменты.
Напомним, что жителям Кубани запретили посещать леса до 28 июня из-за высокой пожароопасности.
Ранее Юга.ру рассказывали, кому жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте.