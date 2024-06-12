В Краснодаре во второй половине недели ухудшится погода: синоптики обещают дожди с градом

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Краснодарском крае 12-14 июня

Телеграм-канал единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара сообщил, что 12-14 июня в городе и регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 23 м/с. На Кубани действует штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, температура воздуха в Краснодаре в среду, 12 июня, 32-34 °С. 13 июня 31-33 °С.



В Краснодарском крае температура воздуха 12-13 июня ночью 18-23 °С, днем 30-35 °С. Местами в юго-восточных предгорных районах ночью 14-19 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.



В период непогоды спасатели региона рекомендуют: оставаться в доме, укрытии;

следить за состоянием отопительной и осветительной систем;

при отключении освещения или газа выключить все приборы;

наблюдать за окружающей обстановкой;

использовать непромокаемую одежду и обувь;

положить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;

покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воду и медикаменты.