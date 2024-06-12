В Краснодаре во второй половине недели ухудшится погода: синоптики обещают дожди с градом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Краснодарском крае 12-14 июня

Телеграм-канал единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара сообщил, что 12-14 июня в городе и регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 23 м/с. На Кубани действует штормовое предупреждение.

Читайте также:

По данным синоптиков, температура воздуха в Краснодаре в среду, 12 июня, 32-34 °С. 13 июня 31-33 °С.

В Краснодарском крае температура воздуха 12-13 июня ночью 18-23 °С, днем 30-35 °С. Местами в юго-восточных предгорных районах ночью 14-19 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.

В период непогоды спасатели региона рекомендуют:

  • оставаться в доме, укрытии;
  • следить за состоянием отопительной и осветительной систем;
  • при отключении освещения или газа выключить все приборы;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • положить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
  • покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воду и медикаменты.

Напомним, что жителям Кубани запретили посещать леса до 28 июня из-за высокой пожароопасности.

Ранее Юга.ру рассказывали, кому жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте.

Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

Новости

Под Новороссийском проведут фестиваль «Цвет лозы»
Парки Краснодара обработают от клещей и комаров. Жителей попросили воздержаться от посещения с 17 июня
В Сочи зацвело 80-летнее растение, из которого делают алкогольный напиток
В Краснодаре во второй половине недели ухудшится погода: синоптики обещают дожди с градом
«Насильно замужем». Правозащитники опубликовали доклад о проблеме ранних и принудительных браков в Дагестане, Ингушетии и Чечне
В Краснодаре пройдет фотовыставка «Мне не больно»

Лента новостей

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
9 июня, 15:05
В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
Рассказываем о мероприятиях
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Мусорный полигон в Новороссийске горит уже 17 часов
10 июня, 10:35
Мусорный полигон в Новороссийске горит уже 17 часов
Жители жалуются на невозможность дышать

Реклама на сайте