В горах Сочи зацвели краснокнижные рододендроны: 7 мест для красивых фото

На курорте «Роза Хутор» зацвели краснокнижные рододендроны. Вот где их искать

Чаще всего в горах Кавказа встречаются три вида рододендронов — желтый, понтийский и кавказский. Цветы уже покрыли склоны курорта «Роза Хутор» на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Рододендроны видно даже с канатных дорог, а чтобы рассмотреть их поближе, нужно подняться на отметку «Роза Пик» (2320 метров) на канатках «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский Экспресс».

С «Пика» можно добраться в любую из точек курорта, где цветут рододендроны: