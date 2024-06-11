В горах Сочи зацвели краснокнижные рододендроны: 7 мест для красивых фото
На курорте «Роза Хутор» зацвели краснокнижные рододендроны. Вот где их искать
Чаще всего в горах Кавказа встречаются три вида рододендронов — желтый, понтийский и кавказский. Цветы уже покрыли склоны курорта «Роза Хутор» на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.
Рододендроны видно даже с канатных дорог, а чтобы рассмотреть их поближе, нужно подняться на отметку «Роза Пик» (2320 метров) на канатках «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский Экспресс».
С «Пика» можно добраться в любую из точек курорта, где цветут рододендроны:
- Тропа «Панорама»
Как добраться: со станции канатки на «Роза Пик» пройтдите налево и, не доходя до подъемника «Эдельвейс», поверните направо. Отсюда вам откроются панорамные виды на альпийские луга, усыпанные рододендронами, Черное море и горную Абхазию.
- Тропа «Путь тритона»
В ее верхней части можно увидеть рододендроны, а в нижней — вековой пихтовый лес, в котором спряталось озеро с краснокнижными тритонами — маленькими земноводными ящерицами.
Как добраться: со станции «Роза Пик» повернуть налево и пройти по тропе «Горизонт» до перевала Красивый. Отсюда начинается «Путь Тритона», ведущий к парку водопадов «Менделиха».
- «Тропа Чемпионов» выше 1600
Как добраться: маршрут с ощутимым уклоном, так что его легче пройти на спуск с отметки «Роза Пик».
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«Тропа Крокус»
Как добраться: со станции «Роза Пик» повернуть налево и пройти по тропе «Горизонт» до перевала Красивый, откуда начинается тропа «Крокус».
- Парк водопадов «Менделиха»
На Среднем и Большом кольце тропы можно увидеть краснокнижный фиолетовый рододендрон Сакадзе. Он растет только в определенном высотном поясе.
Как добраться: со станции канатки на «Роза Пик» поверните налево и дойдите до кресельного подъемника «Эдельвейс», который спустит вас прямо ко входу в парк водопадов (и поднимет обратно после прогулки).
- Смотровая площадка «Каменный столб»
Самая высокая точка курорта (2509 метров над уровнем моря).
Как добраться: от станции канатки на «Роза Пик» поверните налево и пройдите по тропе «Горизонт» до перевала Красивый. Отсюда понимитесь по тропе «Фиалка» (здесь тоже могут встретится цветы) прямо к смотровой площадке.
- Тропа «Явор»
Пологая, но продолжительная тропа с видом на горы и долину реки Псоу.
Как добраться до тропы: от станции канатки на «Роза Пик» поверните налево и пройдите по тропам «Горизонт» и «Крокус» (где также растут рододендроны) до нижней станции кресельного подъемника «Крокус». Тропа начинается отсюда и тянется до парка водопадов «Менделиха».
Важно: рододендроны курорта «Роза Хутор» — краснокнижные растения — эндемики Кавказа (растут только здесь и больше нигде в мире). Их красота обманчива: все части растения токсичны, трогать их опасно для здоровья.
Что посмотреть в Сочи:
Как отметил главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев, рододендроны будут цвести около двух недель. Сейчас на склонах также можно заметить скромные белоснежные цветы — краснокнижный кандык кавказский — и рябчик широколистный, напоминающий черный тюльпан. Чуть позже распустится редкая ярко-желтая лилия Кессельринга. В середине лета на курорте начнется цветение орхидей, колокольчиков, а к осени горные склоны покроют шафран и безвременник.