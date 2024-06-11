В горах Сочи зацвели краснокнижные рододендроны: 7 мест для красивых фото

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» зацвели краснокнижные рододендроны. Вот где их искать

Чаще всего в горах Кавказа встречаются три вида рододендронов — желтый, понтийский и кавказский. Цветы уже покрыли склоны курорта «Роза Хутор» на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. 

Рододендроны видно даже с канатных дорог, а чтобы рассмотреть их поближе, нужно подняться на отметку «Роза Пик» (2320 метров) на канатках «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский Экспресс».

С «Пика» можно добраться в любую из точек курорта, где цветут рододендроны:

  • Тропа «Панорама»

    Как добраться: со станции канатки на «Роза Пик» пройтдите налево и, не доходя до подъемника «Эдельвейс», поверните направо. Отсюда вам откроются панорамные виды на альпийские луга, усыпанные рододендронами, Черное море и горную Абхазию.

  • Тропа «Путь тритона»

    В ее верхней части можно увидеть рододендроны, а в нижней — вековой пихтовый лес, в котором спряталось озеро с краснокнижными тритонами — маленькими земноводными ящерицами.

    Как добраться: со станции «Роза Пик» повернуть налево и пройти по тропе «Горизонт» до перевала Красивый. Отсюда начинается «Путь Тритона», ведущий к парку водопадов «Менделиха». 

  • «Тропа Чемпионов» выше 1600

    Как добраться: маршрут с ощутимым уклоном, так что его легче пройти на спуск с отметки «Роза Пик».

  • «Тропа Крокус»

    Как добраться: со станции «Роза Пик» повернуть налево и пройти по тропе «Горизонт» до перевала Красивый, откуда начинается тропа «Крокус».

  • Парк водопадов «Менделиха»

    На Среднем и Большом кольце тропы можно увидеть краснокнижный фиолетовый рододендрон Сакадзе. Он растет только в определенном высотном поясе.

    Как добраться: со станции канатки на «Роза Пик» поверните налево и дойдите до кресельного подъемника «Эдельвейс», который спустит вас прямо ко входу в парк водопадов (и поднимет обратно после прогулки).

  • Смотровая площадка «Каменный столб»

    Самая высокая точка курорта (2509 метров над уровнем моря).
     
    Как добраться: от станции канатки на «Роза Пик» поверните налево и пройдите по тропе «Горизонт» до перевала Красивый. Отсюда понимитесь по тропе «Фиалка» (здесь тоже могут встретится цветы) прямо к смотровой площадке.

  • Тропа «Явор»
     
    Пологая, но продолжительная тропа с видом на горы и долину реки Псоу.
     
    Как добраться до тропы: от станции канатки на «Роза Пик» поверните налево и пройдите по тропам «Горизонт» и «Крокус» (где также растут рододендроны) до нижней станции кресельного подъемника «Крокус». Тропа начинается отсюда и тянется до парка водопадов «Менделиха».
     

Важно: рододендроны курорта «Роза Хутор» — краснокнижные растения — эндемики Кавказа (растут только здесь и больше нигде в мире). Их красота обманчива: все части растения токсичны, трогать их опасно для здоровья.

Что посмотреть в Сочи:

Как отметил главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев, рододендроны будут цвести около двух недель. Сейчас на склонах также можно заметить скромные белоснежные цветы — краснокнижный кандык кавказский — и рябчик широколистный, напоминающий черный тюльпан. Чуть позже распустится редкая ярко-желтая лилия Кессельринга. В середине лета на курорте начнется цветение орхидей, колокольчиков, а к осени горные склоны покроют шафран и безвременник.

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В горах Сочи зацвели краснокнижные рододендроны: 7 мест для красивых фото
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