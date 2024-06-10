Биолог сообщила, что апрельская жара 2024 года сожгла весь ковыль на горе Шизе в Краснодарском крае
Биолог и географ Светлана Литвинская рассказала в интервью Юга.ру, что в апреле 2024 года жара и сухость сожгли всю молодую поросль ковыля на одной из гор Абинского района Кубани
10 июня сайт Юга.ру опубликовал интервью с биологом и географом Светланой Литвинской. Поводом для беседы стала публикация трехтомного издания «Заповедная природа Кубани», которое увидело свет в январе 2024 года. Автор рассказала нам, что занималась написанием книги с 2020 года, а сбором материалов — 30 лет.
Создавая книгу, автор стремилась показать значимость заповедных территорий Кубани — от заказников до природных парков и памятников.
«По разнообразию ландшафтов и его концентрации на столь небольшой территории подобного региона в России не найдется. Да и в Европе тоже. Ко мне приезжали коллеги из Германии, чтобы познакомиться с ландшафтами. Проехав по нашим местностям, они были удивлены, как «в шаговой доступности» можно увидеть все разнообразие биомов, то есть экосистем — начиная от степи до высокогорных лугов», — сказала Литвинская.
Она считает, что наибольший ущерб природе наносит человек. В трехтомнике автор приводит антропогенные изменения в абзацах, посвященных экологическим проблемам. Причем сохранению видов угрожают не только масштабные стройки, но и туристская активность.
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Однако природе вредят и климатические изменения:
«В мае 2023 года я поднималась на гору Шизе, и она вся — горная средиземноморская ковыльная сеть. Красота невероятная. Мы не могли найти там один вид ковыля, который растет на этой горе. И я думала, что в этом году поднимусь туда, буду собирать все ковыли и вдруг все же смогу найти тот самый. И я поднялась туда даже раньше того времени, когда я поднималась в прошлом году; поднялась — а гора пуста, ковылей нет. Погодные условия этого года дали такое выжженное состояние: безумная жара, наступившая в апреле, моментально сожгла всю молодую поросль, а потом началось похолодание, и орхидеи все стоят пожухшие», — рассказала Литвинская.