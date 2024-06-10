Биолог и географ Светлана Литвинская рассказала в интервью Юга.ру, что в апреле 2024 года жара и сухость сожгли всю молодую поросль ковыля на одной из гор Абинского района Кубани

10 июня сайт Юга.ру опубликовал интервью с биологом и географом Светланой Литвинской. Поводом для беседы стала публикация трехтомного издания «Заповедная природа Кубани», которое увидело свет в январе 2024 года. Автор рассказала нам, что занималась написанием книги с 2020 года, а сбором материалов — 30 лет.

Создавая книгу, автор стремилась показать значимость заповедных территорий Кубани — от заказников до природных парков и памятников.

«По разнообразию ландшафтов и его концентрации на столь небольшой территории подобного региона в России не найдется. Да и в Европе тоже. Ко мне приезжали коллеги из Германии, чтобы познакомиться с ландшафтами. Проехав по нашим местностям, они были удивлены, как «в шаговой доступности» можно увидеть все разнообразие биомов, то есть экосистем — начиная от степи до высокогорных лугов», — сказала Литвинская.

Она считает, что наибольший ущерб природе наносит человек. В трехтомнике автор приводит антропогенные изменения в абзацах, посвященных экологическим проблемам. Причем сохранению видов угрожают не только масштабные стройки, но и туристская активность.