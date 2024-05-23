В интернете продают краснокнижных черепах, пойманных между Анапой и Сочи. Это угрожает вымиранием подвида в РФ

Краснодарский край

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  • Черепаха Никольского © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
    Черепаха Никольского © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Зоологи обнаружили десятки интернет-объявлений о продаже редких черепах, обитающих на побережье Черного моря. Это угрожает подвидам, занесенным в Красную книгу

23 мая зоолог, научный консультант проекта «Красная книга? Не продается!» Марк Пестов сообщил ТАСС, что краснокнижных черепах Никольского, которые обитают на черноморском побережье от Анапы до Сочи, незаконно продают на сайтах объявлений. Это может привести к их исчезновению.

Только за апрель 2024 года специалисты нашли 64 объявления о продаже рептилий, в том числе — на популярных сайтах объявлений.

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«Ежегодно жертвами предприимчивых «бизнесменов» становятся сотни этих рептилий, что вместе с прочими факторами может привести к дальнейшему катастрофическому сокращению ареала и численности, а в перспективе и к полному вымиранию данного подвида в России.

«Особую обеспокоенность вызывают обновляемые объявления о продаже черепах, якобы полученных в результате «домашнего разведения» . Это не отменяет незаконный характер данной деятельности и может свидетельствовать о наличии организованной группы лиц, сделавших незаконную торговлю краснокнижными черепахами постоянным источником дохода», — отметил Пестов.

Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» Сочи волонтеры поселили белок.

Анапа Животные Сочи Экология

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В интернете продают краснокнижных черепах, пойманных между Анапой и Сочи. Это угрожает вымиранием подвида в РФ
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