В интернете продают краснокнижных черепах, пойманных между Анапой и Сочи. Это угрожает вымиранием подвида в РФ

Зоологи обнаружили десятки интернет-объявлений о продаже редких черепах, обитающих на побережье Черного моря. Это угрожает подвидам, занесенным в Красную книгу

23 мая зоолог, научный консультант проекта «Красная книга? Не продается!» Марк Пестов сообщил ТАСС, что краснокнижных черепах Никольского, которые обитают на черноморском побережье от Анапы до Сочи, незаконно продают на сайтах объявлений. Это может привести к их исчезновению.

Только за апрель 2024 года специалисты нашли 64 объявления о продаже рептилий, в том числе — на популярных сайтах объявлений.