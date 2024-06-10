В Краснодаре Кубанский казачий хор отменил закупку иномарки за 7,7 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанский казачий хор отменил покупку люксовой машины Hongqi H9 за 7,7 млн рублей

23 мая «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кубанского казачьего хора сообщили, что учреждение объявило аукцион на поставку китайского люксового автомобиля Hongqi H9. Начальная цена иномарки составила 7,7 млн рублей. Итоги закупки должны были подвести 4 июня, а доставить автомобиль — через две недели после заключения договора.

Как устроен Кубанский казачий хор:

Характеристики иномарки: объем двигателя не менее 1989 куб. см., тип двигателя — четырехтактный с искровым зажиганием, цвет кузова — фиолетовый, цвет салона — белый, цветная подсветка салона — не менее 253 цветов, панорамный люк. Также в авто предусмотрены мониторинг состояния водителя, предупреждение о выходе из полосы движения и о лобовом столкновении.

Согласно сведениям закупки, заказчик хотел сиденья из кожи на пять мест с подогревом, вентиляцией и массажем, многофункциональный кожаный руль и четырехзонный климат-контроль.

«Инициатор закупки — наше структурное подразделение «Концертный зал». В связи с тем, что они отходят от просто сдачи зала в аренду, а стремятся сами привозить артистов, встал вопрос об обеспечении их райдера. Отсюда закупка авто представительского класса для трансфера артистов по их запросам. Все нюансы комплектации взяты по результатам анализа бытовых райдеров», — рассказали в пресс-службе учреждения СМИ.

Однако 7 июня на сайте госзакупок появилась информация об отмене покупки авто «вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством». Решение приняли после того, как Кубанский казачий хор получил предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

  • © Скриншот с сайта госзакупок zakupki.gov.ru
    © Скриншот с сайта госзакупок zakupki.gov.ru
  • © Скриншот с сайта госзакупок zakupki.gov.ru
    © Скриншот с сайта госзакупок zakupki.gov.ru

Напомним, что в 2021 году Минкульт обнаружил необоснованные расходы Кубанского казачьего хора в размере 125 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году Кубанский казачий хор не смог оспорить предписание о возврате более 17 млн рублей.

Автомобили Деньги Краснодар Кубанский казачий хор

Новости

В Краснодаре Кубанский казачий хор отменил закупку иномарки за 7,7 млн рублей
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