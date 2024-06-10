В Краснодаре Кубанский казачий хор отменил закупку иномарки за 7,7 млн рублей
Кубанский казачий хор отменил покупку люксовой машины Hongqi H9 за 7,7 млн рублей
23 мая «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кубанского казачьего хора сообщили, что учреждение объявило аукцион на поставку китайского люксового автомобиля Hongqi H9. Начальная цена иномарки составила 7,7 млн рублей. Итоги закупки должны были подвести 4 июня, а доставить автомобиль — через две недели после заключения договора.
Как устроен Кубанский казачий хор:
Характеристики иномарки: объем двигателя не менее 1989 куб. см., тип двигателя — четырехтактный с искровым зажиганием, цвет кузова — фиолетовый, цвет салона — белый, цветная подсветка салона — не менее 253 цветов, панорамный люк. Также в авто предусмотрены мониторинг состояния водителя, предупреждение о выходе из полосы движения и о лобовом столкновении.
Согласно сведениям закупки, заказчик хотел сиденья из кожи на пять мест с подогревом, вентиляцией и массажем, многофункциональный кожаный руль и четырехзонный климат-контроль.
«Инициатор закупки — наше структурное подразделение «Концертный зал». В связи с тем, что они отходят от просто сдачи зала в аренду, а стремятся сами привозить артистов, встал вопрос об обеспечении их райдера. Отсюда закупка авто представительского класса для трансфера артистов по их запросам. Все нюансы комплектации взяты по результатам анализа бытовых райдеров», — рассказали в пресс-службе учреждения СМИ.
Однако 7 июня на сайте госзакупок появилась информация об отмене покупки авто «вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством». Решение приняли после того, как Кубанский казачий хор получил предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона.