Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани по строительству Сергея Власова задержали за получение взятки. Тогда пресс-служба краевой администрации заявила: «23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».



26 мая телеграм-канал Shot заявил: «Как рассказал нам Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию, отставку губернатор принял. «Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — прокомментировал нам Кондратьев ситуацию с задержанием Власова».

4 июня телеграм-канал телеканала «Кубань 24» опубликовал видеозапись речи Кондратьева на совещании в администрации Краснодарского края:

«У нас сегодня ушел вице-губернатор по строительству. Не смог. Я публично на весь край заявил, если мы 1 июня не откроем детскую больницу краевую, то, значит, дальше нет смысла с ним работать. Ну, значит, не может. Там в совокупности много причин, но это главное. Да, меня убеждают, что там есть объективная причина, которая никак не зависела ни от него, ни от строительного блока. Коллеги, знаете, дети, которые нуждаются в помощи вот в этой самой краевой детской больнице, мы им ничего не объясним, и их родителям ничего не объясним. Поэтому нужно было извертеться, как говорится, но взять ее и сдать 1 июня, а в противном случае зачем находиться на должности, если ты не умеешь, если ты не можешь сделать так, чтобы получилось», — высказался Кондратьев.