Глава Краснодарского края объяснил отставку зама по строительству несдачей детской краевой больницы в срок. О взятке ни слова
Кондратьев назвал причину увольнения вице-губернатора по строительству Сергея Власова, не упомянув получение взятки в 1,3 млн рублей, за которое его якобы задержали ранее
Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани по строительству Сергея Власова задержали за получение взятки. Тогда пресс-служба краевой администрации заявила: «23 мая и сегодня, 24 мая, Сергей Власов находился на рабочем месте. Он продолжает исполнять свои обязанности».
26 мая телеграм-канал Shot заявил: «Как рассказал нам Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию, отставку губернатор принял. «Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — прокомментировал нам Кондратьев ситуацию с задержанием Власова».
4 июня телеграм-канал телеканала «Кубань 24» опубликовал видеозапись речи Кондратьева на совещании в администрации Краснодарского края:
«У нас сегодня ушел вице-губернатор по строительству. Не смог. Я публично на весь край заявил, если мы 1 июня не откроем детскую больницу краевую, то, значит, дальше нет смысла с ним работать. Ну, значит, не может. Там в совокупности много причин, но это главное. Да, меня убеждают, что там есть объективная причина, которая никак не зависела ни от него, ни от строительного блока. Коллеги, знаете, дети, которые нуждаются в помощи вот в этой самой краевой детской больнице, мы им ничего не объясним, и их родителям ничего не объясним. Поэтому нужно было извертеться, как говорится, но взять ее и сдать 1 июня, а в противном случае зачем находиться на должности, если ты не умеешь, если ты не можешь сделать так, чтобы получилось», — высказался Кондратьев.
Дорогое удовольствие:
В опубликованном видео он не сказал ни слова о подозрениях Сергея Власова в получении взятки в 1,3 млн рублей, в связи с которой его якобы задержали 11 дней назад.
Напомним, в феврале 2019 года администрация Кубани планировала построить новый корпус детской краевой больницы на улице Кондратенко за 5,5 млрд рублей к 2021 году.
Власов устроился в администрацию Кубани в 2020-м. С декабря 2022 года стал заместителем губернатора и курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:
— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;
— реконструкция краснодарского цирка;
— реконструкция кинотеатра «Болгария»;
— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.
Как сообщали Юга.ру, 4 июня Кондратьев уволил из-за «утраты доверия» Максима Карпенко, который руководил департаментом по надзору в строительной сфере с 2019 года. Этот департамент курировал Сергей Власов.