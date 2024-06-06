В центре Краснодара 12 июня ограничат движение на трех улицах
В Краснодаре 12 июня временно перекроют участки трех улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятий в честь Дня России
5 июня мэрия Краснодара сообщила о том, что 12 июня в центре города временно ограничат движение транспорта. Это связано с празднованием Дня России.
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Автомобили не смогут проехать с 06:00 до 15:00 по улицам:
- Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной;
- Будённого — от Красной до Красноармейской;
- Красноармейской — от Длинной до Будённого.
Дороги заранее освободят от припаркованного транспорта, а для участников и гостей праздничных мероприятий обустроят парковки.
Мэрия также предупредила, что из-за перекрытий автобусы временно изменят график и маршруты.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 1 июля запретят остановку и стоянку машин на нескольких улицах.
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