Мэрия Сочи проведет фестиваль по воркауту в День России

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя master1305 с сайта freepik.com
    © Фото пользователя master1305 с сайта freepik.com

В День России, 12 июня, в микрорайоне Мацеста в Сочи состоится фестиваль по воркауту

Пресс-служба мэрии Сочи анонсировала спортивный фестиваль по воркауту. Он пройдет на курорте в День России, 12 июня.

Читайте также:

Мероприятие состоится на площадке по улице Аллея Челтенхема в микрорайоне Мацеста.

Соревнования организуют по двум направлениям: подтягивания и отжимания на брусьях. Возрастные категории участников — 14-17 лет и 18-35 лет.

Фестиваль начнется в 11:00, а регистрация — с 9:00. Для участия необходимо заполнить заявку до 10 июня.

Напомним, что 21 июня краснодарцев приглашают отметить международный день йоги.

Как писали ранее Юга.ру, летом в Сочи откроют 150 километров пешеходных и веломаршрутов.

Праздники Развлечения Сочи Спорт Фестивали

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию об Александре III
Мэрия Сочи проведет фестиваль по воркауту в День России
Аэропорт Сочи вновь запустит прямые рейсы в Элисту после двухлетнего перерыва
Главная улица Краснодара вошла в топ-3 самых дорогих торговых кварталов в России
Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия». Ранее за взятку задержали вице-губернатора, который курировал этот отдел
5 рублей за абрикос. В Анапе начали продавать фрукты и ягоды поштучно

Лента новостей

Спортивные и неравнодушные
Сегодня, 09:01
Спортивные и неравнодушные
Больше 2000 краснодарцев вышли на старт бегового «Зеленого марафона» в День защиты детей
Дискотека, карате и флешмоб
Вчера, 15:15 Реклама
Дискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
Вчера, 13:26
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

Реклама на сайте