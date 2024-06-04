Мэрия Сочи проведет фестиваль по воркауту в День России
В День России, 12 июня, в микрорайоне Мацеста в Сочи состоится фестиваль по воркауту
Пресс-служба мэрии Сочи анонсировала спортивный фестиваль по воркауту. Он пройдет на курорте в День России, 12 июня.
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Мероприятие состоится на площадке по улице Аллея Челтенхема в микрорайоне Мацеста.
Соревнования организуют по двум направлениям: подтягивания и отжимания на брусьях. Возрастные категории участников — 14-17 лет и 18-35 лет.
Фестиваль начнется в 11:00, а регистрация — с 9:00. Для участия необходимо заполнить заявку до 10 июня.
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